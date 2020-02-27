Под Казанью такси с пассажиркой влетело в фуру: погибли два человека

Сегодня утром на 756-й километром трассы М-7 под Казанью два человека погибли в страшной аварии с фурой: такси влетело в грузовик.

ДТП произошло в седьмом часу утра. Водитель «Мицубиси» выехал на встречную полосу. Легковушка лоб в лоб столкнулась с с грузовым автомобилей.

Как пишут в соцсетях, в результате аварии водитель такси и его пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью.

