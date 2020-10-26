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Казанская городская дума

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Казанская городская дума — представительный орган муниципального образования города Казани, состоит из 50 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Основная форма работы Думы — сессия. Сессии Гордумы проводятся не реже одного раза в 3 месяца в Казанской Ратуше.[1] Казанская городская дума принимает законы и избирает мэра, чаще всего им становится лидер победившей партии.

Глава муниципального образования города Казани — Председатель городской Думы — Метшин Ильсур Раисович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, ул Кремлевская, 5

Дата последнего обновления: 26.10.2020

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