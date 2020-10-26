Казанская городская дума
Общая информация
Казанская городская дума — представительный орган муниципального образования города Казани, состоит из 50 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Основная форма работы Думы — сессия. Сессии Гордумы проводятся не реже одного раза в 3 месяца в Казанской Ратуше.[1] Казанская городская дума принимает законы и избирает мэра, чаще всего им становится лидер победившей партии.
Глава муниципального образования города Казани — Председатель городской Думы — Метшин Ильсур Раисович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, ул Кремлевская, 5
Дата последнего обновления: 26.10.2020