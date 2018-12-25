В Казани вынесли приговор приставам и банкирам по афере с «гробовыми»

Фото: Реальное время

Сегодня Московский райсуд Казани вынес приговор по делу об афере с хищением средств умерших граждан по липовым судебным приказам и решениям. Под стражу в зале суда взяли двоих из девяти подсудимых, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь суда Мария Корнилова.

Дело рассматривал судья Сергей Якунин.

Реальные сроки в 3 года и 6 месяцев колонии общего режима получили ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности Эльвера Майорова и бывший судебный пристав Приволжского РОСП Казани УФССП по РТ Рамиль Хазиев. Оба покинули зал суда уже под конвоем.

Условным сроком в 5 лет с испытательным в 4 года, а также штрафом в 600 тысяч рублей суд наказал бывшего заместителя старшего судебного пристава Приволжского РОСП г. Казани УФССП России по РТ Евгения Козлова. Его экс-подчиненному Ильсуру Авзалову дали 3 года и 3 месяца условно с таким же, как у Козлова, испытательным сроком.

3 года условно получили также бывшая и.о. замначальника Советского РОСП г. Казани Руниза Игтеева и экс-сотрудник МВД Рашид Хамидуллин.

Уголовными штрафами отделались бывший налоговый инспектор МРИ ФНС № 5 по РТ Павел Гурьянов (400 тысяч рублей) и бывший менеджер по продажам допофиса отделения «Банк Татарстан» Наталья Андриянова (250 тысяч). Первого также лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет, а второй на тот же срок запретили работать в сфере банковского обслуживания, связанной с доступом к гостайне.

Уголовное преследование бывшего начальника сектора регионального отдела Управления внутрибанковской безопасности отделения Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» Ильсура Шайхутдинова суд прекратил «за истечением срока давности уголовного преследования».

Напомним, потерпевшими по данному делу Следком признал 43 человека — преимущественно родственников ранее скончавшихся владельцев банковских счетов, с которых пытались увести 15 млн рублей.

Первый приговор по делу «гробовых» был вынесен еще в сентябре. Ранее судимый казанец Артур Назаров получил 4 года колонии особого режима.