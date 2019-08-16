Верховный суд РТ решил — провокации взятки сити-менеджера Чистополя не было

Фото: "Реальное время"

Прокуратуре Татарстана сегодня не удалось добиться отмены приговора бывшему сити-менеджеру Чистополя Александру Заиконникову. Верховный суд РТ признал законным решение горсуда о его посадке в колонию строгого режима на 4 года за взятку, но исключил из приговора слова о провокации оперативников, передает с заседания журналист «Реального времени».



Сам Заиконников в заседании участия не принимал. Сейчас он находится в изоляторе Чистополя.

Прокурор отдела прокуратуры РТ Марат Абдулкасымов поддержал апелляционное представление чистопольских коллег, посчитавших, что выводы приговора не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а назначенное наказание отличается чрезмерной мягкостью.

Напомним, в ходе рассмотрения дела в горсуде Заиконников признал получение 880 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам. Прокурор просил для него 8 лет колонии строгого режима со штрафом 22 млн рублей. Однако судья счел, что часть взятки была провокацией оперативников ФСБ, снизил размер полученного на треть и назначил наказание ниже низшего предела.

Адвокат осужденного Марат Заляев просил не менять приговор, однако отметил — с его точки зрения дело возбуждалось незаконно, на основе сфальсифицированных рапортов сотрудников правоохранительных органов.

В итоге Верховный суд республики поправил приговор, исключив из него выводы о провокации.