Прокурор РТ назвал мягким обвинение по делу об убийстве девочки в приемной семье

Фото: "Реальное время"

Накануне Верховный суд Татарстана вернул в прокуратуру республики дело приемных родителей, обвиняемых в пытках и побоях четырех детей-сирот, которые закончились убийством 9-летней девочки.



Решение было принято по ходатайству гособвинителя — прокурора РТ Илдуса Нафикова, который мотивировал возврат необходимостью предъявления более тяжкого обвинения супругам Григорьевым. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Верховного суда.

Напомним, расследование началось год назад, после смерти 9-летней девочки от черепно-мозговой травмы в Алексеевском районе Татарстана. По версии следствия, ее избил приемный отец Роман Григорьев на глазах у ее младших сестры и брата, а за пару недель до этого девочка получила серьезные ожоги, когда приемная мать Элла Григорьева умышленно плеснула в нее кипятком из ковша.

В Следкоме выжившие дети рассказывали, как их заставляли есть упаковку от выпитого без спроса сока, привязывали к кроватям и наказывали за слова «мама» и «папа», а их покойную сестру сажали на цепь.