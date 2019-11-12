Не прошло и года: осужденный экс-депутат Казгордумы получил УДО

Фото: "Реальное время"

По данным «Реального времени», уже сегодня из колонии №3 в Пестречинском районе Татарстана может выйти осужденный казанский депутат и бизнесмен Надыр Хайруллин. Если Верховный суд Татарстана согласится с решением о его условно-досрочном освобождении на 10 месяцев и 19 дней раньше срока.



УДО экс-депутата Казгордумы оспаривает в апелляции Казанская прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в исправительных учреждениях.

16 сентября 2019 года Пестречинский райсуд признал Хайруллина достойным УДО. На тот момент не прошло и года со дня вынесения экс-депутату Казгордумы обвинительного приговора.

Напомним, 23 октября 2018 года Приволжский райсуд приговорил Хайруллина к 3,5 года колонии за мошенническое хищение 24 млн рублей у строителей таунхаусов Кабировых. Под стражу его взяли в зале суда, однако в колонию этапировали лишь в марте этого года. А уже в июле вип-зэк подал на УДО.



Администрация колонии характеризовала кандидата в досрочники положительно — работает в швейном цехе, нарушений режима нет, напротив, получил два поощрения, сообщают источники «Реального времени».

Против УДО экс-депутата Казгордумы выступил потерпевший, упрекнув Хайруллина, что тот и не приступал к погашению ущерба в 24 млн рублей. Осужденный парировал — виновным себя не считает.

Представитель Казанской спецпрокуратуры настаивал: Хайруллин должен отбыть назначенное наказание полностью до 5 августа 2020 года, с учетом пересчета сроков, проведенных в СИЗО и под домашним арестом. Райсуд не счел отсутствие выплат потерпевшему причиной для отказа и дал добро на УДО.

Ранее суды двух инстанций заблокировали УДО сыну депутата Госсовета Татарстана Алексею Рыбушкину.

P.S. Сегодня Верховный суд РТ признал законным решение о досрочном освобождении Надыра Хайруллина.