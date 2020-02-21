В Казани пройдет Форум председателей Верховных судов стран БРИКС

Фото: "Реальное время"

В июне 2020 года в столице Татарстана соберутся представители Фемиды из Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. Проведение Форума председателей Верховных судов стран БРИКС сегодня анонсировали на ежегодной конференции судей Татарстана.



Глава Верховного суда республики Ильгиз Гилазов отметил, что организация и проведение грандиозного мероприятия международного масштаба ляжет на судебную систему и руководство республики.

Перечень вопросов Форума сегодня не оглашался.

Также на заседании прозвучала информация о снижении количества оправданных в Татарстане в полтора раза за год.