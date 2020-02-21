Новости общества

10:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани пройдет Форум председателей Верховных судов стран БРИКС

09:30, 21.02.2020
В Казани пройдет Форум председателей Верховных судов стран БРИКС
Фото: "Реальное время"

В июне 2020 года в столице Татарстана соберутся представители Фемиды из Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. Проведение Форума председателей Верховных судов стран БРИКС сегодня анонсировали на ежегодной конференции судей Татарстана.

Глава Верховного суда республики Ильгиз Гилазов отметил, что организация и проведение грандиозного мероприятия международного масштаба ляжет на судебную систему и руководство республики.

Перечень вопросов Форума сегодня не оглашался.

Также на заседании прозвучала информация о снижении количества оправданных в Татарстане в полтора раза за год.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров