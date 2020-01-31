Какие из ушедших банков Татарстана лучше всего удовлетворили кредиторов?

АСВ отчиталось о ходе конкурсных производств в лишившихся лицензий банках Татарстана

Кредитные организации Татарстана, у которых были отозваны лицензии во время банковского кризиса, накопили почти 200 млрд рублей долгов перед кредиторами всех очередей. Выплачено из них только 35,5 миллиарда. Кто стал рекордсменом по проценту выплат и как в целом идет работа по конкурсному производству в банковской «книге памяти» Татарстана — в материале «Реального времени».

АСВ отработало только на 18,18%

Сегодня Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим прогоревших банков Татарстана, отчиталось о ходе конкурсного производства в них по состоянию на 1 января 2020 года. Речь идет о шести кредитных организациях — «Татфондбанке», «ИнтехБанке», «Татагропромбанке», «Спурте», «Анкор Банке» и «Булгар Банке».

Как подсчитало «Реальное время», общая сумма установленных требований кредиторов к этим банкам составила 195,15 млрд рублей. С огромным отрывом лидирует по этому показателю «Татфондбанк» с требованиями на 149,5 млрд рублей. За ним идут «ИнтехБанк» (23,77 млрд) и «Спурт» (11,03 миллиарда). В реестре «Анкор Банка» числятся требования на 6 млрд рублей, «Булгар Банка» — на 3 млрд, «Татагропромбанка» — на 1,75 млрд рублей.

Общая сумма средств, которые банки выплатили кредиторам, составила 35,48 млрд рублей. Нетрудно подсчитать, что в среднем рухнувшие банки удовлетворили требования только на 18,18% от всей суммы.

«Татфондбанк» с огромным отрывом лидирует по общей сумме установленных требований кредиторов — 149,5 млрд рублей. Фото Максима Платонова

«Татагропромбанк» удовлетворил 35,68% требований кредиторов (с учетом всех очередей), и он лидер по этому показателю. У «Татфондбанка» это 19,2%, у «ИнтехБанка» — 13,62%. «Спурт» удовлетворил 20,76% от общего объема требований, «Анкор Банк» — 7,53%, «Булгар Банк» — 5,34%.

Четыре из шести упомянутых банков (кроме «ИнтехБанка» и «Татагропромбанка») направляют средства на погашения требований кредиторов и по сей день — по крайней мере, средства на эти цели фигурируют в отчетах за декабрь. Общая сумма этих средств в предновогоднюю пору составила 564 млн рублей, больше всех — 477 млн рублей — направил «Спурт».

Сколько денег ушло на работу «конкурсников»?

Общие расходы шести банков на конкурсное производство к началу 2020 года составили чуть более 4 млрд рублей. Логично, что большая часть приходится на «Татфондбанк» — 2,7 млрд рублей. «ИнтехБанк» потратил на эти цели 525 млн рублей, «Татагропромбанк» — 145,2 млн рублей.

«ИнтехБанк» потратил на конкурсное производство 525 млн рублей

Расходы «Спурта» на конкурсное производство составили 280,9 млн рублей, у «Анкор Банка» они оказались даже выше — 315,3 млн рублей. «Булгар Банк» потратил на эти цели 110,2 млн рублей.

Как ТАПБ поработал в судах

В отчете только одного из банков — «Татагропромбанка» — содержится информация об исковой работе «конкурсника» (АСВ пока не ответило на запрос «Реального времени» о том, почему информация представлена в таком объеме). Всего от имени банков предъявили иски на общую сумму 1,8 млрд рублей. Из этой суммы половина приходится на ответчиков, находящихся в состоянии ликвидации.

Из этой суммы уже удовлетворены иски на 1,4 млрд рублей, в том числе — на 83,5 млн, поданных до начала конкурсных процедур. Суды отказали конкурсному управляющему банка в исках на 356 млн рублей, иски еще на 74 млн рублей оставили без рассмотрения. Также банк возбудил исполнительных производств почти на 500 млн рублей.

Но в итоге банку удалось взыскать в ходе судебно-исковой работы только 382,5 млн рублей долгов. Еще 7,5 млн было получено в ходе банкротных процедур в отношении должников, и еще 31 миллион «принесли» приставы.

На погашение требований кредиторов «Спурт» направил 477 млн рублей

Любимое дело конкурсных управляющих от АСВ — оспаривать сомнительные сделки банков, совершенные в период до отзыва лицензии. В сравнении с «Татфондбанком», который после отзыва лицензии чуть ли не каждый день подавал новые исковые заявления в арбитраж, у «Татагропромбанка» в отчетности указан всего один подобный иск, который был удовлетворен.