«Пришел чужой человек, сломал коррупционные схемы»: как татарстанского мэра «съели» в Кирове
Илья Шульгин подал в отставку с должности сити-менеджера Кирова по собственному желанию, проиграв в войне с местной элитой
Губернатор Кировской области Игорь Васильев вчера довольно сухо сообщил на своей странице в соцсети о том, что провел совещание по поводу неудовлетворительной работы городских властей облцентра в части исполнения национальных проектов. После этого совещания сити-менеджер Кирова Илья Шульгин, выходец из Татарстана, подал в отставку по собственному желанию. 29 января Гордума рассмотрит это прошение. Чем отметился Шульгин и его команда в «кировских лесах», воюя с местными «партизанами», вспоминает «Реальное время».
Татарстан — Башкирия — Кировская область
Шульгин в Кирове был пришлым человеком. Он выходец из Казани: в 1995 году окончил химфак КГУ, в 2001-м — получил второе образование по специальности «Банковское дело».
После окончания университета до 2004 года работал в ООО «НПФ «Гектор»: прошел там путь от начальника отдела информации до замгендиректора по коммерческим вопросам. С 2004 по 2007 год отвечал за снабжение в ОАО «Сода», потом последовательно сменил еще несколько мест работы: ООО «Трак Центр», Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, ЗАО «Васильевский стекольный завод». Поработал Шульгин и в Башкирии — техническим директором ООО «Салаватский катализаторный завод».
В сентябре 2016 года Шульгин обосновался в Кировской области — сначала был и.о. областного министра строительства и ЖКХ, с апреля 2017 был полноправным министром и и.о. зампреда правительства области. Сити-менеджером Кирова гордума назначила его 31 октября 2017 года. Таким образом, на должности мэра казанский «варяг» проработал меньше двух с половиной лет.
Завтра, 29 января, Гордума рассмотрит вопрос об его отставке на пленарном заседании.
Почему Шульгин пришелся в Кирове не ко двору
Нельзя сказать, что Шульгина в Кирове любили. И население, и пресса были удивительно единодушны, особенно в последние полтора года. Интонации многих публикаций о кировском градоначальнике плавно переходили из разряда прохладных до открыто язвительных. Мэр, по мнению общественности и многих чиновников, провалил буквально всё: и строительство дорог, и «мусорную реформу», и уборку снега, и — на что реагировало население особенно болезненно — работу с коммунальным хозяйством, которую начал, еще будучи министром.
Так, Шульгин прекратил сотрудничество администрации с кировским отделением ОАО «Российские коммунальные системы» — крупнейшего частного оператора системы водоснабжения и водоотведения в России (контролируется Виктором Вексельбергом). Мэрия не продлила контракт с ККС («Кировские коммунальные системы») и отказалась заключать концессию о частно-государственном партнерстве, потому что планировала вернуть все коммуникации в муниципальное ведение. Последовал жесткий ответ и со стороны общественности, и со стороны контролирующих органов: так, осенью 2019 ФАС нашла нарушения в действиях администрации и предписала устранить их в течение месяца.
Зато администрация города одобрила концессионное соглашение с ОАО «Кировская тепловая компания» — передала муниципальные тепловые сети ОАО «Кировская тепловая компания» (КТК), входящему в энергохолдинг «Т-плюс». Необходимость сделать это объяснялась плачевным состоянием городских теплосетей и нехваткой бюджетных средств на их модернизацию.
Были к Шульгину претензии и по поводу мусорной реформы: горожане возмущались внедрением новых тарифов.
Команду мэра, многие члены которой перебрались в Киров из Татарстана, «мочили» за неудовлетворительную работу на городских улицах. Зачастую, по признанию ее участников, незаслуженно. В любом случае, местные предприниматели были готовы идти в битве с варягами до конца. И пришлым спецам оставалось лишь объяснять свои провалы фразой героя Гоши Куценко: «Они на войне, а мы на работе»...
На фоне растущего недовольства «последней каплей» стало вчерашнее заседание совета по проектному управлению при губернаторе, речь на котором шла о том, как в 2019 году работали над нацпроектами. Администрация города с этой работой, по мнению губернатора, не справилась, о чем тот и заявил ответственным лицам в довольно жестких выражениях. Шульгин не смог объяснить, почему не выполнены в срок задачи по строительству дорог на двух улицах города, по нанесению разметки и установке светофоров.
К вечеру на странице губернатора в соцсети появилось сообщение о том, что сити-менеджер подал в отставку.
«Пришел чужой человек, который сломал все коррупционные схемы»
— Илья Шульгин переходит на новую работу. В Москву, — сообщил «Реальному времени» его советник Марат Чибишев.
Чибишев подчеркнул, что Шульгин подал в отставку по собственному желанию. Критику в его адрес он объяснил не упущениями сити-менеджера, а наоборот, его бурной деятельностью, которая не понравилась местным элитам:
Напомним, Чибишев — тоже выходец из Татарстана. Ранее он занимался разведением кроликов в Высокогорском районе республике — продукция АО «Племенной завод кролика» (ПЗК) под брендом «Русский кроликъ» реализовывалась через крупные торговые сети. Правда, в в 2018 году завод обанкротился, а позже на собственное банкротство из-за поручительства по кредитам завода подал и сам Чибишев.
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