«Пришел чужой человек, сломал коррупционные схемы»: как татарстанского мэра «съели» в Кирове

Илья Шульгин подал в отставку с должности сити-менеджера Кирова по собственному желанию, проиграв в войне с местной элитой

Губернатор Кировской области Игорь Васильев вчера довольно сухо сообщил на своей странице в соцсети о том, что провел совещание по поводу неудовлетворительной работы городских властей облцентра в части исполнения национальных проектов. После этого совещания сити-менеджер Кирова Илья Шульгин, выходец из Татарстана, подал в отставку по собственному желанию. 29 января Гордума рассмотрит это прошение. Чем отметился Шульгин и его команда в «кировских лесах», воюя с местными «партизанами», вспоминает «Реальное время».

Татарстан — Башкирия — Кировская область

Шульгин в Кирове был пришлым человеком. Он выходец из Казани: в 1995 году окончил химфак КГУ, в 2001-м — получил второе образование по специальности «Банковское дело».

После окончания университета до 2004 года работал в ООО «НПФ «Гектор»: прошел там путь от начальника отдела информации до замгендиректора по коммерческим вопросам. С 2004 по 2007 год отвечал за снабжение в ОАО «Сода», потом последовательно сменил еще несколько мест работы: ООО «Трак Центр», Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, ЗАО «Васильевский стекольный завод». Поработал Шульгин и в Башкирии — техническим директором ООО «Салаватский катализаторный завод».

В сентябре 2016 года Шульгин обосновался в Кировской области — сначала был и.о. областного министра строительства и ЖКХ, с апреля 2017 был полноправным министром и и.о. зампреда правительства области. Сити-менеджером Кирова гордума назначила его 31 октября 2017 года. Таким образом, на должности мэра казанский «варяг» проработал меньше двух с половиной лет.

Завтра, 29 января, Гордума рассмотрит вопрос об его отставке на пленарном заседании.

29 января Гордума рассмотрит вопрос об отставке Шульгина на пленарном заседании. Фото wikipedia.org

Почему Шульгин пришелся в Кирове не ко двору

Нельзя сказать, что Шульгина в Кирове любили. И население, и пресса были удивительно единодушны, особенно в последние полтора года. Интонации многих публикаций о кировском градоначальнике плавно переходили из разряда прохладных до открыто язвительных. Мэр, по мнению общественности и многих чиновников, провалил буквально всё: и строительство дорог, и «мусорную реформу», и уборку снега, и — на что реагировало население особенно болезненно — работу с коммунальным хозяйством, которую начал, еще будучи министром.

Так, Шульгин прекратил сотрудничество администрации с кировским отделением ОАО «Российские коммунальные системы» — крупнейшего частного оператора системы водоснабжения и водоотведения в России (контролируется Виктором Вексельбергом). Мэрия не продлила контракт с ККС («Кировские коммунальные системы») и отказалась заключать концессию о частно-государственном партнерстве, потому что планировала вернуть все коммуникации в муниципальное ведение. Последовал жесткий ответ и со стороны общественности, и со стороны контролирующих органов: так, осенью 2019 ФАС нашла нарушения в действиях администрации и предписала устранить их в течение месяца.

Зато администрация города одобрила концессионное соглашение с ОАО «Кировская тепловая компания» — передала муниципальные тепловые сети ОАО «Кировская тепловая компания» (КТК), входящему в энергохолдинг «Т-плюс». Необходимость сделать это объяснялась плачевным состоянием городских теплосетей и нехваткой бюджетных средств на их модернизацию.

Первый замглавы администрации Кирова Александр Ященко оценивал, что ежегодно инвестировать в перекладку требуется не менее 400 миллионов рублей, а арендная плата, получаемая с ОАО «КТК», составляла всего 60 миллионов. Этот шаг администрации вызвал всеобщее недовольство среди жителей, которые (вполне логично) испугались роста цен на тепло и горячую воду.

Были к Шульгину претензии и по поводу мусорной реформы: горожане возмущались внедрением новых тарифов.



Команду мэра, многие члены которой перебрались в Киров из Татарстана, «мочили» за неудовлетворительную работу на городских улицах. Зачастую, по признанию ее участников, незаслуженно. В любом случае, местные предприниматели были готовы идти в битве с варягами до конца. И пришлым спецам оставалось лишь объяснять свои провалы фразой героя Гоши Куценко: «Они на войне, а мы на работе»...

На фоне растущего недовольства «последней каплей» стало вчерашнее заседание совета по проектному управлению при губернаторе, речь на котором шла о том, как в 2019 году работали над нацпроектами. Администрация города с этой работой, по мнению губернатора, не справилась, о чем тот и заявил ответственным лицам в довольно жестких выражениях. Шульгин не смог объяснить, почему не выполнены в срок задачи по строительству дорог на двух улицах города, по нанесению разметки и установке светофоров.

К вечеру на странице губернатора в соцсети появилось сообщение о том, что сити-менеджер подал в отставку.

Были к Шульгину претензии и по поводу мусорной реформы: горожане возмущались внедрением новых тарифов. Фото gorodkirov.ru

«Пришел чужой человек, который сломал все коррупционные схемы»

— Илья Шульгин переходит на новую работу. В Москву, — сообщил «Реальному времени» его советник Марат Чибишев.

Чибишев подчеркнул, что Шульгин подал в отставку по собственному желанию. Критику в его адрес он объяснил не упущениями сити-менеджера, а наоборот, его бурной деятельностью, которая не понравилась местным элитам:

— Пришел чужой человек, который сломал все коррупционные схемы, сломал все бюджетные потоки, которые текли в карман коррупционерам. Естественно, они будут критиковать. Что касается губернатора, он всегда выбирает баланс, пропорции положительного и отрицательного, стабильность в регионе. Когда депутатское сообщество колышется, они поднимают и народные волнения. Поэтому все очевидно. Мавр сделал свое дело, мавр может отдыхать. Все задачи, которые были поставлены, Шульгин выполнил. А именно: вернуть «Водоканал» в структуры города, разгрести все коррупционные схемы, разогнать всех мошенников — он это сделал. Да и все предприятия города при нем показали 2—3-кратный рост прибыли.

Напомним, Чибишев — тоже выходец из Татарстана. Ранее он занимался разведением кроликов в Высокогорском районе республике — продукция АО «Племенной завод кролика» (ПЗК) под брендом «Русский кроликъ» реализовывалась через крупные торговые сети. Правда, в в 2018 году завод обанкротился, а позже на собственное банкротство из-за поручительства по кредитам завода подал и сам Чибишев.

