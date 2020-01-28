Гособоронзаказ для Татарстана оказался наименьшим за 6 лет
Суда для Севморпути, беспилотники и броневики для Росгвардии и гражданские вертолеты — чем спасались предприятия ОПК республики в 2019 году
Гособоронзаказ для предприятий ОПК Татарстана в прошлом году оказался наименьшим за 6 лет: без учета гражданских контрактов КАМАЗа с Москвой он составил всего 6,4 млрд рублей (менее 1% от всероссийского объема гособоронзаказов). Объемы госзаказов КВЗ и «Элекона» рухнули в 2 раза, «ГипроНИИавиапрома» в 2,5 раза, КМПО — в 25 раз. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», главным спасителем Зеленодольского завода стал Северный морской путь, а сразу два разных предприятия РТ — производителей беспилотников-разведчиков и броневиков — выручила госзаказами Росгвардия.
Минобороны не превысило планку ГОЗа в 1,5 триллиона рублей
Как мы уже писали, объем госзаказов для оборонно-промышленных предприятий Татарстана сокращается не первый год. Отчасти это всероссийская тенденция. На снижение ГОЗа влияют действия Минфина, который секвестировал статьи военных расходов в свете санкционной войны с Западом и плохой нефтяной конъюнктуры на мировых рынках: в 2016 году ведомство предлагало сократить расходы по линии ОПК. В итоге, по данным Института Гайдара, в 2017 году объем гособоронзаказа составил 1,5 трлн рублей, что на 41% меньше, чем в 2016-м (2,7 трлн).
Сокращение ГОЗа произошло и вследствие сокращения расходов на национальную оборону в целом: к 2019 году они должны были упасть по сравнению с 2016 годом, на 20%. Четыре года назад расходы оборонки составляли 5,8 трлн рублей, в 2017-м — 4,7 трлн.
Еще одна причина сокращения ГОЗа — стратегического характера: власти России пытаются заставить оборонные или полуоборонные предприятия слезть с иглы гособоронзаказа и принять конверсионные программы, которые позволили бы увеличить выпуск гражданской продукции. Согласно расчетам президента Владимира Путина, к 2025 году предприятия ОПК должны увеличить долю гражданки до 30% от общего объема производства, к 2030-му — до 50%.
В то же время, гособоронзаказ с 2018 по 2021 год не должен был снижаться, упав один раз до 1,5 трлн рублей. «Россия в ближайшие 3 года сохранит уровень закупок вооружения для военных», — сообщала замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова в конце декабря 2018 года. Снижение госзаказа планировалось после 2021 года — «После 2021 года будет постепенное снижение гособоронзаказа на предприятиях», до этого объемы ГОЗа должны были составлять 1,5 трлн рублей (50% ежегодных расходов Минобороны — инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, указывали чиновники).
При этом наблюдатели указывают на то, что уход правительства Дмитрия Медведева был связан с двумя его провалами: нацпроектами и непотраченными деньгами на гособорону. По расчетам экспертов, у команды Медведева на начало 2020 года в бюджете оказались «лишние» 1,1 трлн рублей, из них почти половину составили как раз расходы на ГОЗ и нацэкономику. Потратить их оказалось невозможно из-за отсутствия контрактов и бизнес-планов. С другой стороны, Министерство обороны России в конце декабря прошлого года сообщило, что все-таки потратило в 2019 году более 1,5 трлн рублей на закупку вооружений и мероприятия в рамках государственного оборонного заказа, из них 68% было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов.
ГОЗ для оборонных предприятий РТ в 2019 году оказался наименьшим за 6 лет
В любом случае, татарстанским предприятиям ОПК достались с барского стола разве что крохи — менее 1%. При этом надо еще учесть, что в списке госзаказов 25 предприятий РТ, «сидят» и гражданские контракты. Так, второй год подряд лидером стал КАМАЗ, про контракты которого мы писали не так давно: они именно гражданские и связаны с закупкой правительством Москвы электробусов у башкирской «дочки» челнинского автогиганта НЕФАЗа. Поэтому из совокупного оъбъема ГОЗа для предприятий, входящих в реестр оборонных компаний — 24,7 млрд рублей — необходимо вычесть, по меньшей мере, «электробусные» контракты. Тогда окажется, что ГОЗ для РТ вновь снизился и составил в 2019 году всего 6,4 млрд рублей, наименьший объем за последние лет шесть.
С 2015 года объем ГОЗ для оборонно-промышленных предприятий РТ упал почти в пять раз — тогда он переваливал за отметку в 30 млрд рублей. С 2018 по 2019 год он снизился в 1,3 раза. При этом, большая часть ГОЗа пришлась на три предприятия: Казанский вертолетный завод, АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» и Зеленодольский завод им. Горького — всего почти 5 млрд рублей. И только в четырех предприятиях (за, опять же, исключением КАМАЗа с его контрактами на электробусы) объем госзаказов вообще вырос в прошлом году. У института прикладной оптики в 1,5 раза (с 934 млн до 1,4 млрд рублей), у Зеленодольского завода в 5 раз (с 200 млн до 1 млрд), у АО «ПОЗИС» в 3 раза (с 11,4 до 38 млн рублей), у АО «Концерн радиоэлектронных технологии» в 1,6 раза (с 10,8 до 18 млн рублей). И вновь стоит оговориться, что ряд этих госзаказов носил гражданский характер, как у того же «ПОЗИСа», выпускающего холодильники. Можно смело заявлять, что если бы не гражданские заказы, то татарстанской оборонке в прошлом году пришлось бы совсем туго.
Объем госзаказов для КВЗ рухнул в два раза, портфель почти целиком был обеспечен проектом «Ми-38 Шифр»
У Казанского вертолетного завода, например, объемы госзаказа рухнули почти в два раза, с 4,4 до 2,4 млрд рублей. И основную часть этой денежной массы обеспечил один контракт «ОКР «Завершение проекта создания вертолета Ми-38 Шифр Ми-38/11, за который государство (Минпромторг РФ) заплатило 1,7 млрд рублей. Так практически финишировал 30-летний проект по перезапуску тяжелого вертолета Ми-38 в гражданской его версии. Первый контракт был размещен еще в 2018 году на сумму в 994 млн рублей, согласно условиям конкурса, компания-подрядчик при выполнении ОКР по Ми-38-2 должна была вложить еще 497,4 млн рублей внебюджетных средств. Конкурс проводился формально, т. к. альтернативы компании-разработчику винтокрылой машины Ми-38 не было (вертолет разрабатывал Московский вертолетный завод (МВЗ) им. М.Л. Миля).
Казанские вертолетостроители должны были передать Минобороны России (стартовый заказчик машины) до 31 декабря 2018 года первый Ми-38Т (военный вариант) для опытной эксплуатации. Как уже писала газета «Реальное время», на опытном образце Ми-38Т должны были быть проведены совместные летные испытания на соответствие требованиям вооруженных сил и по их результатам спланированы дальнейшие закупки вертолета Ми-38Т для нужд ВКС в рамках государственной программы вооружений 2018—2025 годов.
Еще два больших контракта КВЗ в 2019 году касались закупки МЧС РФ многоцелевого транспортного вертолета Ми-8МТВ-1 на сумму в 443,8 млн рублей и ОКР «Расширение эксплуатационных свойств и ЛТХ вертолета Ансат Шифр Ансат-2» на 230 млн рублей. У КВЗ тяжелые времена, 2018 год он закончил с убытком в 5,3 млрд рублей, данных за прошлый год пока нет, но уже по итогам первого квартала завод получил убыток в 1,1 млрд рублей. Выручка с 2014 года упала в два раза, составив в 2018 году 21,4 млрд рублей.
Главным заказчиком ГИПО стала фирма Николая Колесова
В прошлом году госзаказ у НПО «Государственный институт прикладной оптики», входящего с госхолдинг «Швабе», объединивший под крылом «Ростеха» Сергея Чемезова предприятия оптической отрасли РФ, сократился на треть, однако в 2019 году ГОЗ у НПО вырос в 1,5 раза, составив 1,4 млрд рублей. Компания не первый год делает ставку на экспортные контракты. В 2018 году, по словам гендиректора ГИПО Виллена Балоева, экспортные объемы «значительно превысили показатели 2017 года», и в 2019 году этот рост, по его словам, будет продолжен.
В 2018 году ГИПО поставил на экспорт более 300 единиц дифракционной оптики: экспортная география включила Финляндию (туда была поставлена партия дифракционных решеток для изучения состояния экологии), Германию, Норвегию, Словакию, Белоруссию и Ирландию. ГИПО в настоящий момент — крупнейший производитель голограммных решеток РФ, выпускающий почти 70% всей дифракционной оптики на рынке. К 2030 году доля продукции гражданского назначения должна достичь 50%.
В 2019 году холдинг «Швабе» поставил заказчикам более 1 500 дифракционных решеток. Из них около 600 пришлось на экспорт, что превышает прошлогодние объемы, отмечают в самой компании — на внутреннем рынке институт реализовал более 900 изделий. Крупнейшие заказчики располагаются в Москве, Санкт-Петербурге и Сергиевом Посаде. Среди них — учреждения РАН и крупные производственные организации. Главным заказчиком на внутреннем рынке стал НИИ «Экран», входящий в оборонное предприятие АО «Концерн радиоэлектронные технологии» Николая Колесова — НИИ занимается созданием авиационной радиотехнической аппаратуры, систем радиоэлектронной и оптико-электронной защиты самолетов и вертолетов от авиационных и зенитных ракетных комплексов и лазерных станций, обеспечивающих эффективную защиту летательных аппаратов от ПЗРК. Семнадцать контрактов с колесовским НИИ обеспечили казанской «дочке» «Швабе» 99% всего ГОЗа на 1,4 млрд рублей.
Как Севморпуть помог Зеленодольскому заводу с миллиардным заказом на два судна
Пятикратное увеличение ГОЗа для Зеленодольского завода обеспечил всего один контракт с дирекцией государственного заказчика программ развития морского транспорта (федеральное казенное учреждение), которое выплатило татарстанскому предприятию более 1 млрд рублей за строительство лоцмейстерских судов ледового класса Ice3 («Лоцмейстерское судно ледового класса Ice3 проекта BLV03»).
Речь идет о судах для ГК «Росатом», точнее его «дочки» ФГУП «Гидрографическое предприятие», которые начали строить в прошлом году в рамках федерального проекта «Северный морской путь». Они будут использоваться для обслуживания и доставки на береговые объекты средств навигационного и радиотехнического оборудования, специалистов, снабжения, а также других мероприятий и работ в составе гидрографического обеспечения мореплавания по Севморпути. При этом в 1 млрд рублей обошлось строительство всего двух кораблей, корпуса которых были заложены в октябре прошлого года: судам даны имена «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин». Суда для Северного морского пути обеспечили татарстанскому заводу объем ГОЗа самый высокий с 2015 года (тогда он составлял 17,3 млрд рублей).
«ГипроНИИавиапром» спроектировал перевооружение трех заводов, но ГОЗ все равно упал в 2,5 раза
В 2,5 раза рухнул объем госзаказа в «ГипроНИИавиапроме»: с 1 млрд рублей до 426,6 млн. В 2017 году казанская компания была обеспечена чистым оборонным заказом Минобороны РФ, уже тогда немалая часть была конверсионной, в частности, проект реконструкции и техперевооружения для «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» для выпуска компонентов Ил-114-300 — казанская компания стала победителем торгов на разработку такого проекта в марте 2017 года.
Кроме того, «ГипроНИИавиапром» стал и генпроектировщиком взлетной полосы для ВАСО (в 2016 году компания выиграла тендер «Туполева» на 1,8 млрд рублей — на проект модернизации площадки «Казанского авиазавода им. Горбунова»). «ГипроНИИавиапром» выступил в 2017 году и в роли проектной организации, представив свое видение будущего аэропорта «Казань». В 2018 году основные объемы пришлись тоже на гражданку: Научно-исследовательский институт морской теплотехники провел конкурс на расширение и реконструкцию производства предприятия на промплощадке в Ломоносове: за строительство производственного комплекса, склада, насосных станций и резервуаров с водой общей площадью более 15 тыс. кв. м НИИ заплатил выигравшему закупку «ГипроНИИавиапрому» 799 млн рублей. До конца 2019 года казанская компания должна была завершить разработку проекта по строительству железнодорожного съезда в районе станции Новое Аракчино и третьего главного пути, в который собираются вложить 2,5 млрд рублей.
В 2019 году на Минпромторг РФ пришлось три заказа на 104 млн рублей. Один был на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции и техническому перевооружению ФКП «Саранский механический завод» (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа). Второй касался разработки проектной документации по реконструкции и техническому перевооружению ФКП «Казанский завод точного машиностроения» (тоже бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа). Третий — тоже ГОЗ, и заключался он в проекте перевооружения комплекса скоростных аэродинамических установок для исследований перспективных летательных аппаратов» ФГУП «ЦАГИ».
Однако самый большой контракт был заключен с «дочкой» корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) АНПП «ТЕМП-АВИА» на сумму 227,7 млн рублей. В рамках этого контракта «Гипронииавиапром» выполнил проектную документацию по строительству здания производственного корпуса ПАО АНПП «Темп-Авиа» площадью 6 090 кв. м, в Арзамасе Нижегородской области. Проект заключался в переоснащении и развитии мощностей предприятия с целью изготовления датчиков первичной информации, блоков чувствительных элементов, инерциальных систем управления, пилотажных приборов.
Как Росгвардия обеспечила портфель заказов сразу двум компаниям — производителям беспилотников-разведчиков и броневиков
В 3,7 раза выросли заказы у ЗАО «Эникс», составив 292,8 млн рублей — при том, что выручка за прошлый год составила 500 млн рублей (чистая прибыль — 100 млн). По признанию руководства, доля гособоронзаказа составляет на предприятии 80%. «Эникс» стал известен в последние годы не только воздушными мишенями, но и благодаря участию своих беспилотников в военных операциях в Сирии, они там работали в качестве разведчиков.
Что интересно, и прошлогодний заказ касался тех же беспилотников, но закупила их… Росгвардия: специальное разведывательное средство на базе дистанционно-пилотируемого летательного аппарата Т28 (Т28.000000.000 ТУ) обошлось ведомству почти в 200 млн рублей. Всего Росгвардия заключила с «Эниксом» три контракта на сумму 300 млн рублей. В прошлом году компания презентовала новые беспилотники, воздушную мишень и парашютную платформу, а в начале 2020 года объявила о подготовке к испытаниям беспилотного авиационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БЛА) «Веер», интерес к которому проявили в Минобороны РФ.
Все та же Росгвардия обеспечила челнинскому АО «Астейс» всего один контракт, но на сумму 195,5 млн рублей (шестое место по величине ГОЗа). «Астейс» в последние годы стал известен своими бронеавтомобилями, 70—80% его продукции — специального назначения, главным партнером при этом является КАМАЗ, с которым «Астейс» в прошлом году заключил контракт на поставку до 30 бронированных КамАЗов. Вероятнее всего, «Росгвардия» в прошлом году закупила одну из разработок «Астейса» автомобиль «Патруль», пошедший в серию в 2018 году (две таких машины поставили Росгвардии еще в 2017 году). Восемь «Патрулей» на сумму 112,8 млн рублей было поставлено Росгвардии в 2018 году. Всего в продуктовой линейке «Астейса» существует порядка 60 моделей и модификаций специализированных автомобилей.
У ПАО «Туполев» объем ГОЗа упал в два раза, составив 267,5 млн рублей. Половину его обеспечил «Специальный летный отряд «Россия», принадлежащий Управлению делами президента РФ — он обеспечивает полеты Владимира Путина. Только техобслуживание президентских спецбортов для Путина обошлось в прошлом году в 100 млн рублей.
Без больших оборонзаказов продолжают пикировать вниз
Наконец, стоит отметить, что объемы гособоронзаказа продолжают снижаться для предприятий Николая Колесова. Уже в 2018 году ГОЗ упал для АО «Завод Элекон», АО «КМПО» и АО «КОМЗ» — все три компании по итогам 2017 года входили в топ-5 с самыми большими госзаказами для ОПК Татарстана. Так, ГОЗ «Элекона» составлял 1,6 млрд рублей, КМПО — 1,7 млрд рублей, КОМЗа — 3,5 млрд (первое место в прошлогоднем рейтинге).
В 2019 году объем госзаказа для «Элекона» сократился вдвое, составив всего 136,8 млн рублей, в 25 раз рухнул ГОЗ на АО «КМПО», до 7,7 млн рублей, в 3 раза сократились объемы госзаказа на АО «КОМЗ». Только сам «Концерн Радиоэлектронные технологии» (контролирует «Элекон» и «КОМЗ») увеличил его с 10,8 до 18 млн рублей — но и он, в сравнении с предыдущими годами, выглядит сущей мелочью: в 2014 году ГОЗ у него составлял 11,5 млрд рублей, в 2016-м — 2,6 млрд, в 2017-м — 608 млн рублей. При резком сокращении ГОЗа в 2018 году компаниям придется нелегко в 2019-м, сообщали мы в исследованиях предыдущих лет. Это понимали и на самих заводах, в частности, в отчетности КОМЗа за 2017 год еще сообщалось, что падение объема товарной продукции было связано с сокращением отгрузки продукции специального назначения (то есть, гособоронзаказа). КМПО же давно переориентировало себя на гражданскую продукцию, основным заказчиком был «Газпром». А по итогам 2016 года предприятие отмечало, что выполнило максимальный за свою историю пакет заказов — около 120 газотурбинных двигателей и 25 газоперекачивающих установок.
«Элекон» до сих пор не слез с «оборонной иглы»
У «Элекона» же, несмотря на его очень диверсифицированный портфель заказов, самый большой — оборонный, заключенный с АО «Концерн «Созвездие» (структура «Ростеха» Сергея Чемезова) на 43,3 млн рублей. Еще на 17 млн рублей был заключен контракт со структурой «Росатома» ФГУП «Приборостроительный завод» и на 10 млн рублей с АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (разрабатывает собственно ракетно-космическую технику). Еще 19 контрактов на общую сумму 15,7 млн рублей было заключено с оборонным холдингом АО «НПО «Электромашина» (одно из ведущих предприятий в области разработки и производства изделий электрооборудования для специальной техники).
Уже в 2018 году чистая прибыль «Элекона» сократилась на 17%, составив 1,7 млрд рублей, несмотря на рост выручки на 800 млн рублей, она составила 7 млрд рублей. А по итогам первой половины 2019 года чистая прибыль казанского завода «Элекон» составила 633 млн рублей. По сравнению с январем — июнем 2018-го, она сократилась на 161,2 млн рублей. Напомним, летом прошлого года Николай Колесов сменил директора «Элекона» — сына Александра, не проработавшего на этом посту и года, на Павла Коротченко.
|№
|Наименование
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2014
|1
|ПАО «КАМАЗ»
|18.348.672.410
|16.459.381.570
|1.730.700.495
|5.289.502.434
|3.943.806.095
|408.601.353
|2
|ПАО "КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД"
|2.463.424.264
|4.460.263.914
|3.200.770.016
|1.657.933.350
|457.715.263
|1.597.275.418
|4
|АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ"
|1.447.481.818
|934.654.057
|1.378.802.037
|1.658.703.682
|1.225.152.778
|208.484.993
|8
|АО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО"
|1.050.621.242
|198.452.703
|180.667.881
|613.469.975
|17.300.982.846
|18.846.591
|3
|АО "КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ"
|426.677.586
|1.069.411.960
|436.085.947
|1.211.176.313
|1.460.351.970
|928.876.070
|13
|ЗАО "ЭНИКС"
|292.888.894
|78.045.011
|243.630.816
|167.103.294
|174.536.090
|354.604.923
|5
|ПАО "ТУПОЛЕВ"
|267.534.385
|473.833.070
|653.228.833
|2.644.631.080
|1.423.064.642
|60.543.924
|6
|АО "АСТЕЙС"
|195.540.774
|365.014.517
|420.151.506
|170.277.454
|172.096.290
|93.058.142
|7
|АО "ЗАВОД ЭЛЕКОН"
|136.886.912
|315.589.835
|2.010.278.880
|1.320.790.640
|937.336.891
|718.327.744
|18
|АО "ПОЗИС"
|37.974.366
|11.405.053
|126.769.909
|77.856.345
|125.174.054
|98.010.939
|20
|АО «Концерн радиоэлектронные технологии»
|18.087.200
|10.838.527
|608.013.091
|2.666.064.502
|1.042.112.077
|11.583.531.341
|14
|ОАО КАЗАНСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР"
|16.366.080
|54.710.456
|692.061.917
|191.788.357
|46.737.565
|56.000.920
|16
|АО "КОМЗ"
|13.257.568
|38.875.779
|3.493.309.713
|354.084.997
|699.313.416
|5.962.937.514
|11
|ФКП "КЗТМ"
|11.333.990
|15.428.466
|55.588.481
|200.934.610
|175.301.515
|31.949.317
|10
|АО "РАДИОПРИБОР"
|11.007.276
|178.736.143
|292.112.117
|966.661.714
|641.980.545
|426.296.908
|15
|ФКП "КГКПЗ"
|8.623.147
|53.090.707
|143.753.195
|72.540.971
|65.532.690
|14.353.994
|9
|АО "КМПО"
|7.719.159
|197.286.793
|1.741.833.259
|166.491.847
|300.573.828
|12.367.866
|19
|АО "КПКБ"
|3.156.780
|15.876.160
|363.331.824
|21.922.342
|14.430.006
|0
|21
|ОАО"КЗСК"
|1.385.000
|2.700.000
|13.433.983
|47.994.494
|55.346.130
|27.572.108
|23
|АО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПКБ"
|402.176
|1.142.974
|51.555.678
|92.840.443
|75.155.460
|0
|17
|АО "ШВАБЕ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ"
|334.153
|34.576.422
|6.893.844
|383.326.189
|382.056.717
|48.451.609
|12
|АО "КАЗХИМНИИ"
|0
|74.700.000
|5.898.777
|2.094.414
|1.067.200
|1.648.649
|22
|ПАО "КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
|0
|1.479.719
|156.531.722
|17.852.092
|260.585.101
|134.286.656
|24
|АО "НПО "РАДИОЭЛЕКТРОНИКА" ИМ. В.И. ШИМКО"
|0
|360.000
|335.999.120
|843.017.662
|2.886.213.232
|663.339.029
|Итого
|24.759.375.180
|25.045.853.836
|18.341.403.041
|20.839.059.201
|33.866.622.401
|23.449.366.008
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