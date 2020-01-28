Гособоронзаказ для Татарстана оказался наименьшим за 6 лет

Суда для Севморпути, беспилотники и броневики для Росгвардии и гражданские вертолеты — чем спасались предприятия ОПК республики в 2019 году

Фото: Максим Платонов

Гособоронзаказ для предприятий ОПК Татарстана в прошлом году оказался наименьшим за 6 лет: без учета гражданских контрактов КАМАЗа с Москвой он составил всего 6,4 млрд рублей (менее 1% от всероссийского объема гособоронзаказов). Объемы госзаказов КВЗ и «Элекона» рухнули в 2 раза, «ГипроНИИавиапрома» в 2,5 раза, КМПО — в 25 раз. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», главным спасителем Зеленодольского завода стал Северный морской путь, а сразу два разных предприятия РТ — производителей беспилотников-разведчиков и броневиков — выручила госзаказами Росгвардия.

Минобороны не превысило планку ГОЗа в 1,5 триллиона рублей

Как мы уже писали, объем госзаказов для оборонно-промышленных предприятий Татарстана сокращается не первый год. Отчасти это всероссийская тенденция. На снижение ГОЗа влияют действия Минфина, который секвестировал статьи военных расходов в свете санкционной войны с Западом и плохой нефтяной конъюнктуры на мировых рынках: в 2016 году ведомство предлагало сократить расходы по линии ОПК. В итоге, по данным Института Гайдара, в 2017 году объем гособоронзаказа составил 1,5 трлн рублей, что на 41% меньше, чем в 2016-м (2,7 трлн).

Сокращение ГОЗа произошло и вследствие сокращения расходов на национальную оборону в целом: к 2019 году они должны были упасть по сравнению с 2016 годом, на 20%. Четыре года назад расходы оборонки составляли 5,8 трлн рублей, в 2017-м — 4,7 трлн.

Еще одна причина сокращения ГОЗа — стратегического характера: власти России пытаются заставить оборонные или полуоборонные предприятия слезть с иглы гособоронзаказа и принять конверсионные программы, которые позволили бы увеличить выпуск гражданской продукции. Согласно расчетам президента Владимира Путина, к 2025 году предприятия ОПК должны увеличить долю гражданки до 30% от общего объема производства, к 2030-му — до 50%.

«Россия в ближайшие 3 года сохранит уровень закупок вооружения для военных», — сообщала замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова в конце декабря 2018 года. Фото mil.ru

В то же время, гособоронзаказ с 2018 по 2021 год не должен был снижаться, упав один раз до 1,5 трлн рублей. «Россия в ближайшие 3 года сохранит уровень закупок вооружения для военных», — сообщала замглавы Минобороны РФ Татьяна Шевцова в конце декабря 2018 года. Снижение госзаказа планировалось после 2021 года — «После 2021 года будет постепенное снижение гособоронзаказа на предприятиях», до этого объемы ГОЗа должны были составлять 1,5 трлн рублей (50% ежегодных расходов Минобороны — инвестиции в оборонно-промышленный комплекс, указывали чиновники).

При этом наблюдатели указывают на то, что уход правительства Дмитрия Медведева был связан с двумя его провалами: нацпроектами и непотраченными деньгами на гособорону. По расчетам экспертов, у команды Медведева на начало 2020 года в бюджете оказались «лишние» 1,1 трлн рублей, из них почти половину составили как раз расходы на ГОЗ и нацэкономику. Потратить их оказалось невозможно из-за отсутствия контрактов и бизнес-планов. С другой стороны, Министерство обороны России в конце декабря прошлого года сообщило, что все-таки потратило в 2019 году более 1,5 трлн рублей на закупку вооружений и мероприятия в рамках государственного оборонного заказа, из них 68% было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов.

ГОЗ для оборонных предприятий РТ в 2019 году оказался наименьшим за 6 лет

В любом случае, татарстанским предприятиям ОПК достались с барского стола разве что крохи — менее 1%. При этом надо еще учесть, что в списке госзаказов 25 предприятий РТ, «сидят» и гражданские контракты. Так, второй год подряд лидером стал КАМАЗ, про контракты которого мы писали не так давно: они именно гражданские и связаны с закупкой правительством Москвы электробусов у башкирской «дочки» челнинского автогиганта НЕФАЗа. Поэтому из совокупного оъбъема ГОЗа для предприятий, входящих в реестр оборонных компаний — 24,7 млрд рублей — необходимо вычесть, по меньшей мере, «электробусные» контракты. Тогда окажется, что ГОЗ для РТ вновь снизился и составил в 2019 году всего 6,4 млрд рублей, наименьший объем за последние лет шесть.

С 2015 года объем ГОЗ для оборонно-промышленных предприятий РТ упал почти в пять раз — тогда он переваливал за отметку в 30 млрд рублей. С 2018 по 2019 год он снизился в 1,3 раза. При этом, большая часть ГОЗа пришлась на три предприятия: Казанский вертолетный завод, АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» и Зеленодольский завод им. Горького — всего почти 5 млрд рублей. И только в четырех предприятиях (за, опять же, исключением КАМАЗа с его контрактами на электробусы) объем госзаказов вообще вырос в прошлом году. У института прикладной оптики в 1,5 раза (с 934 млн до 1,4 млрд рублей), у Зеленодольского завода в 5 раз (с 200 млн до 1 млрд), у АО «ПОЗИС» в 3 раза (с 11,4 до 38 млн рублей), у АО «Концерн радиоэлектронных технологии» в 1,6 раза (с 10,8 до 18 млн рублей). И вновь стоит оговориться, что ряд этих госзаказов носил гражданский характер, как у того же «ПОЗИСа», выпускающего холодильники. Можно смело заявлять, что если бы не гражданские заказы, то татарстанской оборонке в прошлом году пришлось бы совсем туго.

У Казанского вертолетного завода объемы госзаказа рухнули почти в 2 раза, с 4,4 до 2,4 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Объем госзаказов для КВЗ рухнул в два раза, портфель почти целиком был обеспечен проектом «Ми-38 Шифр»

У Казанского вертолетного завода, например, объемы госзаказа рухнули почти в два раза, с 4,4 до 2,4 млрд рублей. И основную часть этой денежной массы обеспечил один контракт «ОКР «Завершение проекта создания вертолета Ми-38 Шифр Ми-38/11, за который государство (Минпромторг РФ) заплатило 1,7 млрд рублей. Так практически финишировал 30-летний проект по перезапуску тяжелого вертолета Ми-38 в гражданской его версии. Первый контракт был размещен еще в 2018 году на сумму в 994 млн рублей, согласно условиям конкурса, компания-подрядчик при выполнении ОКР по Ми-38-2 должна была вложить еще 497,4 млн рублей внебюджетных средств. Конкурс проводился формально, т. к. альтернативы компании-разработчику винтокрылой машины Ми-38 не было (вертолет разрабатывал Московский вертолетный завод (МВЗ) им. М.Л. Миля).

Казанские вертолетостроители должны были передать Минобороны России (стартовый заказчик машины) до 31 декабря 2018 года первый Ми-38Т (военный вариант) для опытной эксплуатации. Как уже писала газета «Реальное время», на опытном образце Ми-38Т должны были быть проведены совместные летные испытания на соответствие требованиям вооруженных сил и по их результатам спланированы дальнейшие закупки вертолета Ми-38Т для нужд ВКС в рамках государственной программы вооружений 2018—2025 годов.

Еще два больших контракта КВЗ в 2019 году касались закупки МЧС РФ многоцелевого транспортного вертолета Ми-8МТВ-1 на сумму в 443,8 млн рублей и ОКР «Расширение эксплуатационных свойств и ЛТХ вертолета Ансат Шифр Ансат-2» на 230 млн рублей. У КВЗ тяжелые времена, 2018 год он закончил с убытком в 5,3 млрд рублей, данных за прошлый год пока нет, но уже по итогам первого квартала завод получил убыток в 1,1 млрд рублей. Выручка с 2014 года упала в два раза, составив в 2018 году 21,4 млрд рублей.

Главным заказчиком ГИПО стала фирма Николая Колесова

В прошлом году госзаказ у НПО «Государственный институт прикладной оптики», входящего с госхолдинг «Швабе», объединивший под крылом «Ростеха» Сергея Чемезова предприятия оптической отрасли РФ, сократился на треть, однако в 2019 году ГОЗ у НПО вырос в 1,5 раза, составив 1,4 млрд рублей. Компания не первый год делает ставку на экспортные контракты. В 2018 году, по словам гендиректора ГИПО Виллена Балоева, экспортные объемы «значительно превысили показатели 2017 года», и в 2019 году этот рост, по его словам, будет продолжен.

НИИ занимается созданием авиационной радиотехнической аппаратуры, систем радиоэлектронной и оптико-электронной защиты самолетов и вертолетов от авиационных и зенитных ракетных комплексов и лазерных станций, обеспечивающих эффективную защиту летательных аппаратов от ПЗРК. Фото Максима Платонова

В 2018 году ГИПО поставил на экспорт более 300 единиц дифракционной оптики: экспортная география включила Финляндию (туда была поставлена партия дифракционных решеток для изучения состояния экологии), Германию, Норвегию, Словакию, Белоруссию и Ирландию. ГИПО в настоящий момент — крупнейший производитель голограммных решеток РФ, выпускающий почти 70% всей дифракционной оптики на рынке. К 2030 году доля продукции гражданского назначения должна достичь 50%.

В 2019 году холдинг «Швабе» поставил заказчикам более 1 500 дифракционных решеток. Из них около 600 пришлось на экспорт, что превышает прошлогодние объемы, отмечают в самой компании — на внутреннем рынке институт реализовал более 900 изделий. Крупнейшие заказчики располагаются в Москве, Санкт-Петербурге и Сергиевом Посаде. Среди них — учреждения РАН и крупные производственные организации. Главным заказчиком на внутреннем рынке стал НИИ «Экран», входящий в оборонное предприятие АО «Концерн радиоэлектронные технологии» Николая Колесова — НИИ занимается созданием авиационной радиотехнической аппаратуры, систем радиоэлектронной и оптико-электронной защиты самолетов и вертолетов от авиационных и зенитных ракетных комплексов и лазерных станций, обеспечивающих эффективную защиту летательных аппаратов от ПЗРК. Семнадцать контрактов с колесовским НИИ обеспечили казанской «дочке» «Швабе» 99% всего ГОЗа на 1,4 млрд рублей.

Как Севморпуть помог Зеленодольскому заводу с миллиардным заказом на два судна

Пятикратное увеличение ГОЗа для Зеленодольского завода обеспечил всего один контракт с дирекцией государственного заказчика программ развития морского транспорта (федеральное казенное учреждение), которое выплатило татарстанскому предприятию более 1 млрд рублей за строительство лоцмейстерских судов ледового класса Ice3 («Лоцмейстерское судно ледового класса Ice3 проекта BLV03»).

Речь идет о судах для ГК «Росатом», точнее его «дочки» ФГУП «Гидрографическое предприятие», которые начали строить в прошлом году в рамках федерального проекта «Северный морской путь». Они будут использоваться для обслуживания и доставки на береговые объекты средств навигационного и радиотехнического оборудования, специалистов, снабжения, а также других мероприятий и работ в составе гидрографического обеспечения мореплавания по Севморпути. При этом в 1 млрд рублей обошлось строительство всего двух кораблей, корпуса которых были заложены в октябре прошлого года: судам даны имена «Александр Парфенов» и «Всеволод Пересыпкин». Суда для Северного морского пути обеспечили татарстанскому заводу объем ГОЗа самый высокий с 2015 года (тогда он составлял 17,3 млрд рублей).

В 2,5 раза рухнул объем госзаказа в «ГипроНИИавиапроме»: с 1 млрд рублей до 426,6 млн. Фото tatarstan.ru

«ГипроНИИавиапром» спроектировал перевооружение трех заводов, но ГОЗ все равно упал в 2,5 раза

В 2,5 раза рухнул объем госзаказа в «ГипроНИИавиапроме»: с 1 млрд рублей до 426,6 млн. В 2017 году казанская компания была обеспечена чистым оборонным заказом Минобороны РФ, уже тогда немалая часть была конверсионной, в частности, проект реконструкции и техперевооружения для «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» для выпуска компонентов Ил-114-300 — казанская компания стала победителем торгов на разработку такого проекта в марте 2017 года.

Кроме того, «ГипроНИИавиапром» стал и генпроектировщиком взлетной полосы для ВАСО (в 2016 году компания выиграла тендер «Туполева» на 1,8 млрд рублей — на проект модернизации площадки «Казанского авиазавода им. Горбунова»). «ГипроНИИавиапром» выступил в 2017 году и в роли проектной организации, представив свое видение будущего аэропорта «Казань». В 2018 году основные объемы пришлись тоже на гражданку: Научно-исследовательский институт морской теплотехники провел конкурс на расширение и реконструкцию производства предприятия на промплощадке в Ломоносове: за строительство производственного комплекса, склада, насосных станций и резервуаров с водой общей площадью более 15 тыс. кв. м НИИ заплатил выигравшему закупку «ГипроНИИавиапрому» 799 млн рублей. До конца 2019 года казанская компания должна была завершить разработку проекта по строительству железнодорожного съезда в районе станции Новое Аракчино и третьего главного пути, в который собираются вложить 2,5 млрд рублей.

В 2019 году на Минпромторг РФ пришлось три заказа на 104 млн рублей. Один был на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной документации по реконструкции и техническому перевооружению ФКП «Саранский механический завод» (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа). Второй касался разработки проектной документации по реконструкции и техническому перевооружению ФКП «Казанский завод точного машиностроения» (тоже бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в рамках государственного оборонного заказа). Третий — тоже ГОЗ, и заключался он в проекте перевооружения комплекса скоростных аэродинамических установок для исследований перспективных летательных аппаратов» ФГУП «ЦАГИ».

Однако самый большой контракт был заключен с «дочкой» корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) АНПП «ТЕМП-АВИА» на сумму 227,7 млн рублей. В рамках этого контракта «Гипронииавиапром» выполнил проектную документацию по строительству здания производственного корпуса ПАО АНПП «Темп-Авиа» площадью 6 090 кв. м, в Арзамасе Нижегородской области. Проект заключался в переоснащении и развитии мощностей предприятия с целью изготовления датчиков первичной информации, блоков чувствительных элементов, инерциальных систем управления, пилотажных приборов.

«Астейс» в последние годы стала известна своими бронеавтомобилями, 70—80% ее продукции — специального назначения, главным партнером ее при этом является КАМАЗ. Фото Руслана Давлетшина

Как Росгвардия обеспечила портфель заказов сразу двум компаниям — производителям беспилотников-разведчиков и броневиков

В 3,7 раза выросли заказы у ЗАО «Эникс», составив 292,8 млн рублей — при том, что выручка за прошлый год составила 500 млн рублей (чистая прибыль — 100 млн). По признанию руководства, доля гособоронзаказа составляет на предприятии 80%. «Эникс» стал известен в последние годы не только воздушными мишенями, но и благодаря участию своих беспилотников в военных операциях в Сирии, они там работали в качестве разведчиков.

Что интересно, и прошлогодний заказ касался тех же беспилотников, но закупила их… Росгвардия: специальное разведывательное средство на базе дистанционно-пилотируемого летательного аппарата Т28 (Т28.000000.000 ТУ) обошлось ведомству почти в 200 млн рублей. Всего Росгвардия заключила с «Эниксом» три контракта на сумму 300 млн рублей. В прошлом году компания презентовала новые беспилотники, воздушную мишень и парашютную платформу, а в начале 2020 года объявила о подготовке к испытаниям беспилотного авиационного комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БЛА) «Веер», интерес к которому проявили в Минобороны РФ.

Все та же Росгвардия обеспечила челнинскому АО «Астейс» всего один контракт, но на сумму 195,5 млн рублей (шестое место по величине ГОЗа). «Астейс» в последние годы стал известен своими бронеавтомобилями, 70—80% его продукции — специального назначения, главным партнером при этом является КАМАЗ, с которым «Астейс» в прошлом году заключил контракт на поставку до 30 бронированных КамАЗов. Вероятнее всего, «Росгвардия» в прошлом году закупила одну из разработок «Астейса» автомобиль «Патруль», пошедший в серию в 2018 году (две таких машины поставили Росгвардии еще в 2017 году). Восемь «Патрулей» на сумму 112,8 млн рублей было поставлено Росгвардии в 2018 году. Всего в продуктовой линейке «Астейса» существует порядка 60 моделей и модификаций специализированных автомобилей.

У ПАО «Туполев» объем ГОЗа упал в два раза, составив 267,5 млн рублей. Половину его обеспечил «Специальный летный отряд «Россия», принадлежащий Управлению делами президента РФ — он обеспечивает полеты Владимира Путина. Только техобслуживание президентских спецбортов для Путина обошлось в прошлом году в 100 млн рублей.

Уже в 2018 году ГОЗ упал для АО «Завод Элекон», АО «КМПО» и АО «КОМЗ» — все три компании по итогам 2017 года входили в топ-5 с самыми большими госзаказами для ОПК Татарстана. Фото kmpo.ru

Без больших оборонзаказов продолжают пикировать вниз

Наконец, стоит отметить, что объемы гособоронзаказа продолжают снижаться для предприятий Николая Колесова. Уже в 2018 году ГОЗ упал для АО «Завод Элекон», АО «КМПО» и АО «КОМЗ» — все три компании по итогам 2017 года входили в топ-5 с самыми большими госзаказами для ОПК Татарстана. Так, ГОЗ «Элекона» составлял 1,6 млрд рублей, КМПО — 1,7 млрд рублей, КОМЗа — 3,5 млрд (первое место в прошлогоднем рейтинге).

В 2019 году объем госзаказа для «Элекона» сократился вдвое, составив всего 136,8 млн рублей, в 25 раз рухнул ГОЗ на АО «КМПО», до 7,7 млн рублей, в 3 раза сократились объемы госзаказа на АО «КОМЗ». Только сам «Концерн Радиоэлектронные технологии» (контролирует «Элекон» и «КОМЗ») увеличил его с 10,8 до 18 млн рублей — но и он, в сравнении с предыдущими годами, выглядит сущей мелочью: в 2014 году ГОЗ у него составлял 11,5 млрд рублей, в 2016-м — 2,6 млрд, в 2017-м — 608 млн рублей. При резком сокращении ГОЗа в 2018 году компаниям придется нелегко в 2019-м, сообщали мы в исследованиях предыдущих лет. Это понимали и на самих заводах, в частности, в отчетности КОМЗа за 2017 год еще сообщалось, что падение объема товарной продукции было связано с сокращением отгрузки продукции специального назначения (то есть, гособоронзаказа). КМПО же давно переориентировало себя на гражданскую продукцию, основным заказчиком был «Газпром». А по итогам 2016 года предприятие отмечало, что выполнило максимальный за свою историю пакет заказов — около 120 газотурбинных двигателей и 25 газоперекачивающих установок.

«Элекон» до сих пор не слез с «оборонной иглы»

У «Элекона» же, несмотря на его очень диверсифицированный портфель заказов, самый большой — оборонный, заключенный с АО «Концерн «Созвездие» (структура «Ростеха» Сергея Чемезова) на 43,3 млн рублей. Еще на 17 млн рублей был заключен контракт со структурой «Росатома» ФГУП «Приборостроительный завод» и на 10 млн рублей с АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (разрабатывает собственно ракетно-космическую технику). Еще 19 контрактов на общую сумму 15,7 млн рублей было заключено с оборонным холдингом АО «НПО «Электромашина» (одно из ведущих предприятий в области разработки и производства изделий электрооборудования для специальной техники).

Уже в 2018 году чистая прибыль «Элекона» сократилась на 17%, составив 1,7 млрд рублей, несмотря на рост выручки на 800 млн рублей, она составила 7 млрд рублей. А по итогам первой половины 2019 года чистая прибыль казанского завода «Элекон» составила 633 млн рублей. По сравнению с январем — июнем 2018-го, она сократилась на 161,2 млн рублей. Напомним, летом прошлого года Николай Колесов сменил директора «Элекона» — сына Александра, не проработавшего на этом посту и года, на Павла Коротченко.

Гособоронзаказ в РТ, руб.

№ Наименование 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1 ПАО «КАМАЗ» 18.348.672.410 16.459.381.570 1.730.700.495 5.289.502.434 3.943.806.095 408.601.353 2 ПАО "КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД" 2.463.424.264 4.460.263.914 3.200.770.016 1.657.933.350 457.715.263 1.597.275.418 4 АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ОПТИКИ" 1.447.481.818 934.654.057 1.378.802.037 1.658.703.682 1.225.152.778 208.484.993 8 АО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО" 1.050.621.242 198.452.703 180.667.881 613.469.975 17.300.982.846 18.846.591 3 АО "КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ" 426.677.586 1.069.411.960 436.085.947 1.211.176.313 1.460.351.970 928.876.070 13 ЗАО "ЭНИКС" 292.888.894 78.045.011 243.630.816 167.103.294 174.536.090 354.604.923 5 ПАО "ТУПОЛЕВ" 267.534.385 473.833.070 653.228.833 2.644.631.080 1.423.064.642 60.543.924 6 АО "АСТЕЙС" 195.540.774 365.014.517 420.151.506 170.277.454 172.096.290 93.058.142 7 АО "ЗАВОД ЭЛЕКОН" 136.886.912 315.589.835 2.010.278.880 1.320.790.640 937.336.891 718.327.744 18 АО "ПОЗИС" 37.974.366 11.405.053 126.769.909 77.856.345 125.174.054 98.010.939 20 АО «Концерн радиоэлектронные технологии» 18.087.200 10.838.527 608.013.091 2.666.064.502 1.042.112.077 11.583.531.341 14 ОАО КАЗАНСКИЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОПРИБОР" 16.366.080 54.710.456 692.061.917 191.788.357 46.737.565 56.000.920 16 АО "КОМЗ" 13.257.568 38.875.779 3.493.309.713 354.084.997 699.313.416 5.962.937.514 11 ФКП "КЗТМ" 11.333.990 15.428.466 55.588.481 200.934.610 175.301.515 31.949.317 10 АО "РАДИОПРИБОР" 11.007.276 178.736.143 292.112.117 966.661.714 641.980.545 426.296.908 15 ФКП "КГКПЗ" 8.623.147 53.090.707 143.753.195 72.540.971 65.532.690 14.353.994 9 АО "КМПО" 7.719.159 197.286.793 1.741.833.259 166.491.847 300.573.828 12.367.866 19 АО "КПКБ" 3.156.780 15.876.160 363.331.824 21.922.342 14.430.006 0 21 ОАО"КЗСК" 1.385.000 2.700.000 13.433.983 47.994.494 55.346.130 27.572.108 23 АО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПКБ" 402.176 1.142.974 51.555.678 92.840.443 75.155.460 0 17 АО "ШВАБЕ-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" 334.153 34.576.422 6.893.844 383.326.189 382.056.717 48.451.609 12 АО "КАЗХИМНИИ" 0 74.700.000 5.898.777 2.094.414 1.067.200 1.648.649 22 ПАО "КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 0 1.479.719 156.531.722 17.852.092 260.585.101 134.286.656 24 АО "НПО "РАДИОЭЛЕКТРОНИКА" ИМ. В.И. ШИМКО" 0 360.000 335.999.120 843.017.662 2.886.213.232 663.339.029 Итого 24.759.375.180 25.045.853.836 18.341.403.041 20.839.059.201 33.866.622.401 23.449.366.008