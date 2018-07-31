ПАО Камгэсэнергострой

Общая информация

ПАО «Камгэсэнергострой» — одна из крупнейших многопрофильных компаний строительного рынка Республики Татарстан, входящая в состав ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».

История «Камгэсэнергостроя» началась 30 мая 1964 года. На базе четырёх небольших строительно-монтажных управлений было создано Управление строительства «Камгэсэнергострой» по сооружению Нижнекамской гидроэлектростанции и Заинской ГРЭС. C этих двух объектов и началась карьера крупнейшего в стране строительного объединения.

Сейчас основным направлением деятельности компании является комплексное строительство в области энергетики, промышленности, крупномасштабного жилищного строительства, общественных зданий и объектов инфраструктуры. «Камгэсэнергострой» имеет также большой опыт строительства и реконструкции гидро- и теплоэлектростанций, плотин и дамб.

Компания принимала участие в реализации проектов федерального и мирового масштаба, таких как спортивные объекты Универсиады 2013 года, комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко», спортивные объекты и объекты здравоохранения Республики Татарстан, университет и кампус в Иннополисе и во многих других.



Основные направления деятельности:

Производство общестроительных работ

Производство внутренних инженерных систем и наружных сетей

Производство строительных материалов и конструкций

Производство работ с предоставлением строительной спецтехники

Сопровождение строительных проектов

Генеральный директор — Лихачев Рустем Николаевич

Председатель совета директоров — Файзуллин Ирек Энварович

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