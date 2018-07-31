ПАО Камгэсэнергострой
Общая информация
ПАО «Камгэсэнергострой» — одна из крупнейших многопрофильных компаний строительного рынка Республики Татарстан, входящая в состав ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».
История «Камгэсэнергостроя» началась 30 мая 1964 года. На базе четырёх небольших строительно-монтажных управлений было создано Управление строительства «Камгэсэнергострой» по сооружению Нижнекамской гидроэлектростанции и Заинской ГРЭС. C этих двух объектов и началась карьера крупнейшего в стране строительного объединения.
Сейчас основным направлением деятельности компании является комплексное строительство в области энергетики, промышленности, крупномасштабного жилищного строительства, общественных зданий и объектов инфраструктуры. «Камгэсэнергострой» имеет также большой опыт строительства и реконструкции гидро- и теплоэлектростанций, плотин и дамб.
Компания принимала участие в реализации проектов федерального и мирового масштаба, таких как спортивные объекты Универсиады 2013 года, комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко», спортивные объекты и объекты здравоохранения Республики Татарстан, университет и кампус в Иннополисе и во многих других.
Основные направления деятельности:
- Производство общестроительных работ
- Производство внутренних инженерных систем и наружных сетей
- Производство строительных материалов и конструкций
- Производство работ с предоставлением строительной спецтехники
- Сопровождение строительных проектов
Генеральный директор — Лихачев Рустем Николаевич
Председатель совета директоров — Файзуллин Ирек Энварович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423807, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 17
- Телефон: (8552) 70-26-27
- Email: камгэс.рф
Дата последнего обновления: 31.07.2018