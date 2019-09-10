Очередной шаг к Лиге чемпионов «Синтезу» предстоит сделать в Будапеште

Ватерполисты обязаны преподнести подарок ко дню рождения клуба

Фото: Олег Тихонов

Ватерполисты «Синтеза» стартуют во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, после которого определятся восемь участников третьего отборочного этапа турнира. В соперниках у казанцев, 10 сентября отмечающих год с момента создания СК ВВС «Синтез», две команды ОСК из Будапешта и Потсдама, плюс московское «Динамо». Подробнее — в материале «Реального времени».

Медали чемпионатов мира, Европы и Универсиады



10 сентября исполняется ровно год с момента создания спортивного клуба по водным видам спорта «Синтез». Год назад к ватерпольному «Синтезу», готовящемуся отметить свое 45-летие, присоединились лучшие татарстанские пловцы и прыгуны в воду. За прошедший год пловцы, прыгуны и ватерполисты собрали отличную коллекцию медалей чемпионатов мира, Европы и летней Универсиады.

На чемпионате мира по водным видам спорта Александр Красных завоевал серебро в составе эстафетной команды 4 по 200 метров вольным стилем. На чемпионате Европы по прыжкам в воду три медали были завоеваны «в четыре руки». Александр Белевцев с Никитой Шлейхером выиграли золото в синхронных прыжках с вышки, а ранее Шлейхер стал чемпионом в синхроне с Евгением Кузнецовым в прыжках с трехметровой вышки.

На Универсиаде Белевцев финишировал с бронзовой медалью в командном зачете, как и Карина Шкляр, которая ранее стала третьей в прыжках с вышки.

Наконец, пловец Егор Куимов выиграл золото Универсиады на дистанции 100 метров баттерфляем и стал вторым по итогам комбинированной эстафеты 4 по 100 метров.

Что касается ватерполистов, то Эмиль Зиннуров и Игорь Чирков стали вторыми на Универсиаде, а команда становилась третьей в чемпионате и Кубке России.

Наградам пловцов и прыгунов, собранным на чемпионате России и в Кубке страны, как говорится, «несть числа».

Теперь дело за ватерполистами, которые способны в этом сезоне достойно выступить на международной арене. С 13 по 15 сентября им предстоит участие во втором отборочном турнире за выход в Лигу чемпионов.

Игорь Чирков и Эмиль Зиннуров стали вторыми на Универсиаде. Фото minsport.tatarstan.ru

В «Динамо» знакомые все лица

Нюансы летней селекции казанского клуба позволили его тренерскому штабу не задумываться о проблемах сыгранности «прямо сейчас». В Казань пригласили целую связку из московского «Динамо» — Николая Лазарева, Аделя Латыпова и Сергея Лисунова, дуэт из астраханского «Динамо» — Михаила Краснова и Александра Миронова, Степана Андрюкова из волгоградского «Спартака» и Никиту Деревянкина из чемпионата Румынии. Таким образом, в команде появились сразу пять игроков сборной страны, а уж там говорить о несыгранности нет смысла. Поэтому в Барселоне «Синтез» зачастую играл, что называется, на старом багаже.

А вот второй этап отбора в Лигу чемпионов должен показать уже плоды работы Александра Ерышова и Ко. У них была предсезонка и пять матчей в столице Каталонии, и вот «пришло время удивлять».

В столице Будапешта соберутся одноклубники — две команды с одинаковым названием-аббревиатурой ОСК, хозяева бассейна и гости из немецкого «Потсдама». Хозяева будут фаворитами мини-турнира, а немцы совершенно точно займут последнее место. В борьбе за вторую путевку между «Синтезом» и московским «Динамо» мы делаем ставку на Казань.

«Динамо», пережившее летнее переформирование состава, стало для нас еще роднее. В его составе четыре воспитанника казанского водного поло — Никита Серебренников, Роман Усов, Роман Шепелев, Никита Экомазов и два игрока, ранее выступавших за «Синтез», — Игорь Бычков и Лев Магомаев. Такое единение ранее наблюдалось, пожалуй, только когда «Рубин» играл с «Ростовом», тренируемым Курбаном Бердыевым.

В составе «Динамо» — четыре воспитанника казанского водного поло. Фото wp-dynamo.ru

Этот секстет и так выглядит достаточно грозно, но летом «Динамо» усилили еще хорватский голкипер Дуйе Еловина и Андрей Балакирев, поигравший в чемпионате Румынии. Поэтому прочь, надежды: легко с ними не будет.

С «Потсдамом» будет легче. Кстати, именно так называются и команда, и город из Германии, ранее ГДР, который представляет эта команда. На этой очевидности приходится останавливаться отдельно, потому что на сайте ЛЕН, Европейской федерации водных видов спорта, команду упрямо называют «Постдам».

У немцев уже есть серебро чемпионата мира. И будет с них…

Летом немцы порадовались серебряной медали, которую привез с чемпионата мира их главный тренер. Это не шутка, Александр Чигирь, экс-игрок сборных СССР и Германии, стал вице-чемпионом мира в категории Мастерс 50+. В свое время в «Потсдаме» играл его сын, теперь уже натурализованный немец, но сейчас его нет, как и Дмитрия Гусева, экс-игрока московского «Динамо». Зато были ватерполисты с такими близкими нам именами, как Габриэль Сатановский или Денис Стрелецки. Это не россияне, а «продукт подготовки» немецкого ватерпола со славянскими корнями.

Три года назад с «Потсдамом» встречался киришский КИНЕФ, обыгравший немцев 15:13. Дополнительным штрихом, чтобы обрисовать уровень немецкого чемпионата, послужит тот факт, что в берлинском «Нойкольне» до сих пор играет 47-летний Томас Шертвитис, в прошлом воспитанник казахстанского водного поло и капитан «Синтеза».

С венгерским ОСК «Синтез» встречался, сыграл вничью, но в Казани не осталось ни одного из авторов 11 голов, заброшенных в ворота венгров — Бычкова, Шепелева, переехавшего сейчас в Германию Нагаева, а также Николаенко и хорвата Марелья. Венгерская аббревиатура ОСК означает Орвосегетем Спорт Клуб, а по-русски можно сказать: очень сильная команда. Располагая прекрасными мастерами венгерского водного поло, ОСК усилился целым рядом легионеров. Это экс-югославы Драшко Бргульян, Бранислав Митрович, Андрия Прлаинович, Сава Ранджелович, Неманья Убович и Алекса Укропина, два словака Эрик Бундшух и Лукаш Семан. Причем черногорец Бргульян в ОСК уже пять лет, как и Бундшух, поменявший словацкое гражданство, бесперспективное в плане водного поло, на венгерское.

Располагая прекрасными мастерами венгерского водного поло, ОСК усилился целым рядом легионеров. Фото oscwaterpolo.hu

Кстати, на официальном сайте «Црвены звезды» есть радостная фраза о том, что ватерполисты избежали встречи с фаворитами отбора ОСК из Будапешта, «Барселоной» и «Брешией». В то время как «Синтез» на каждом этапе отбора сталкивается с кем-то из «могучей кучки».

В прошлом сезоне команда из Будапешта раскрасила свои будни в мощном чемпионате Венгрии успешным выступлением в ЛЕН Трофи, где дошла до полуфинала.

Как дела у потенциальных соперников?

По две лучшие команды из каждой группы в дальнейшем сыграют друг с другом 21 и 25 сентября и определят квартет участников Лиги чемпионов-2020.

С 13 по 15 сентября в венгерском Эгере пройдет отборочный турнир Лиги Европы. «Штурм 2002» будет выступать в группе вместе с хозяевами и двумя командами из экс-Югославии: «Раднички» из сербского Крагуеваца и хорватским «Солярисом» из Шибеника. Увы, даже не зная актуальных составов соперников подмосковного клуба, можно прогнозировать, что он будет аутсайдером этого мини-турнира.

В том, что «Синтез» преодолеет и второй этап отбора Лиги чемпионов, мы не сомневаемся, а потому есть смысл рассказать и о других группах, где будут выступать наши потенциальные соперники по основному раунду ватерпольной ЛЧ. В румынском Орадя соберутся хозяева — команда «Ди Жи», «Локомотиви» из Тбилиси, испанская «Барселона» и итальянская «Брешиа». Тбилисцы в этой компании будут выступать в качестве мальчиков для битья, а две путевки завоюют команды из стран-чемпионов и вице-чемпионов мира, Италии и Испании.

«Штурм 2002» будет выступать в группе вместе с хозяевами и двумя командами из экс-Югославии. Фото vk.com/shturm2002

В испанской Террасе сыграет команда-хозяйка, в гости к которой приедут сербский «Шабац», румынская «Стяуа» и еще один новичок нынешнего сезона в Лиге чемпионов — «Страсбург» из Франции. Скорее всего, здесь успех будет на стороне сербов и испанцев, за которых одно время играл воспитанник уфимского водного поло Донат Галеев. Хотя нам интересно было бы посмотреть на «Страсбург», в составе которого выступает экс-россиянин Коба Кинцурашвили, воспитанник чеховского «Штурма», выбравший себе грузинское гражданство.

Наконец, в Белграде сыграют «Црвена звезда», «Вулиагмени» из Греции, знакомый нам ПАН из Франции и хорватский «Ядран» из Сплита. Скорее всего, ПАН пропадет в Белграде, а вот три остальных претендента выглядят очень ровными по силам. Хотя лично я поставил бы на греков. И без того сильный «Вулиагмени», лидер греческого водного поло, располагает неплохими легионерами, игроками национальной сборной страны и трио чемпионов мира прошлого года среди молодежных команд. Было, кстати, четыре, но один из них — Теодорас Патерас, уехал учиться в США и играть там за «Лонг Бич».

Упомянув студенческий чемпионат США, отметим, что это очевидный тренд в дальнейшем развитии европейского водного поло. В Америку едут учиться и играть даже из таких развитых ватерпольных держав, как Венгрия, Сербия, Хорватия. Также этой опцией пользуются в Румынии, Турции, Франции. Жаль, что этот тренд не поддерживается в российском водном поло, и в США из наших играет только 23-летний Альберт Ханипов — в «Санта-Барбаре». И то, скорее всего, воспитанник казанского «Синтеза» уехал в Америку самостоятельно.

«Синтез-УОР» возглавит дуэт тренеров-чемпионов

В конце позвольте любопытное наблюдение. Появление в этом сезоне сверхмощного «Синтеза» дает возможность подняться еще одной команде — «Синтез-УОР». Ситуация напоминает ту, что сложилась в российском футболе, где «Зенит» прикупает сильных новичков, а «остатки сладки» отдает в пользование «Сочи». Только у нас нет даже скрытого конфликта интересов, поскольку «Синтез-УОР» будет играть в Высшей лиге. Более того, этим путем ранее шел «Спартак» из Волгограда, когда передал в свой дубль трех ветеранов, включая Дмитрия Стратана, и «Спартак-Волгоград-2» встал на уровень середняков чемпионата страны того сезона.

Сейчас следует ожидать серьезного прогресса «Синтез-УОР», тем более что его тренерскому штабу могут позавидовать многие команды Суперлиги. Фото sintez-kazan.ru

Преимуществ этого усиления несколько. Во-первых, всегда хорошо, когда появляется конкурентная команда, это усиливает чемпионат и благоприятно сказывается на уровне сборной. Во-вторых, в сильной команде быстрее растет молодежь. К примеру, у прошлогоднего суперфаворита московского «Динамо» есть дубль «Динамо-ЦОП», который занял восьмое место в чемпионате страны. Но важнее то, что там вырастили Антона Фролова, который сейчас отправился в чемпионат Сербии, а также Дениса Колбенова и Илью Шеина, которые перекочевали в основной состав. В годы, когда волгоградский «Спартак» безраздельно царствовал на внутреннем уровне, в его дубле выросли Виталий Стаценко, Никита Круг, Сергей Мерш.

Сейчас следует ожидать серьезного прогресса «Синтез-УОР», тем более что его тренерскому штабу могут позавидовать многие команды Суперлиги. К опытному наставнику Андрею Белофастову присоединился его бывший партнер по чемпионскому «Синтезу» 2007 года Марат Закиров, который приложил руку к воспитанию сильной молодежи, работая в КАИ-КАЗУОР, а затем успешно работал с суперсоставом московского «Динамо».

