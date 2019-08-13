Три золота спортсменов «Синтеза»

Противоречивые итоги чемпионата Европы по прыжкам в воду

Россияне долго запрягали, но с «золотого» четверга уверенно занимали первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по прыжкам в воду. При этом сразу три золотые медали отправляются в Татарстан — спортсменам СК «Синтез». «Реальное время» подводит итоги первенства, прошедшего в Киеве.

Первая победа россиян



Александр Белевцев и Никита Шлейхер стартовали на чемпионате в финале синхронных прыжков с 10-метровой вышки. В самом финале принимали участие шесть команд. Уже после исполнения серии из двух обязательных прыжков татарстанцы вышли в лидеры, опережая ближайших преследователей из Украины и Англии. Команда Армении, где выступал один из бывших учеников тренера СК «Синтез» Павла Муякина Лев Саргсян, занимала четвертое место, претендуя на медали, а вот дуэты Германии и Италии сразу же продемонстрировали неготовность включиться в борьбу за медали. У немцев сейчас происходит смена поколений, а итальянцы, в составе которых выступали братья Верзотто — Юлиан и Майко, просто исполняли родительскую мечту, выступая вместе, хотя разница в возрасте братьев составляет целых 13 лет — колоссальный разрыв для прыжков в воду.

В третьей и четвертой попытках россияне создали себе достаточно большой отрыв в 20 очков над ближайшими преследователями из Англии. У украинцев Олег Сербин вошел в воду на метр раньше, чем партнер Алексей Середа, что вполне объяснимо — Сербин на четыре года старше и на две головы выше 13-летнего Середы.

— Готов? — спросил Шлейхер у партнера. — Да, — ответил Белевцев. — Три-четыре, — скомандовал Шлейхер, и россияне совершили блестящий прыжок, оцененный в основном на 9.0.



Тем временем стало понятно, что россияне завоюют медали, поскольку дуэт из Армении не выдержал напряжения борьбы. Англичане оттеснили Украину на третье место.

Увы, но в пятой попытке россияне ошиблись, и отрыв в 20 баллов сократился до шести от англичан и восьми от сборной Украины. Англичане прыгнули неплохо, и у них было некое преимущество в том, что они свою попытку исполняли последними из претендентов на золото.

У украинцев Олег Сербин вошел в воду на метр раньше, чем партнер Алексей Середа (на фото), что вполне объяснимо — Сербин на четыре года старше и на две головы выше 13-летнего Середы. Фото facebook.com/Lysov.Igor

— Готов? — снова спросил Шлейхер и на этот раз ждал ответа от Белевцева гораздо дольше обычного. Но в итоге россияне собрались и сделали попытку, оцененную достаточно высоко, набрав итоговую сумму — 417.30. Украинцы, прыгавшие сразу после россиян, выполнили блестящий прыжок, и какое-то время было очень сильное давление на судей, которые могли завысить оценки хозяевам соревнований. Но в итоге по решению судей украинцы только сократили отрыв от россиян до минимума, оставшись ниже их в турнирной таблице — 413.16. Хотя эта попытка позволила им опередить англичан в борьбе за серебро — 412.56.

Эта золотая медаль стала первой в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы и первой, завоеванной представителями спортклуба по водным видам спорта «Синтез», образованного прошлой осенью Группой компаний ТАИФ. Лишний повод для радости Муякина, отмечавшего день рождения.

Второе золото Шлейхер завоевал с другим партнером — куда более опытным Евгением Кузнецовым, на этот раз в смешанных прыжках с 3-метрового трамплина. После половины выполненных прыжков результаты наших спортсменов были практически такими же, как у конкурентов из сборной Украины Горшковозова и Колодия. Причем один из наших прыжков был оценен судьями абсолютно идентично.

Среди стартующих лингвистический интерес вызвала пара швейцарцев Гийома Дютуа и Симона Рикхоффа. Как известно, в Швейцарии прекрасно уживаются четыре языка, в том числе французский, на котором общается Дютуа, и немецкий, родной для Рикхоффа. Партнеры могли бы воспользоваться итальянским или ретороманским, но решили не париться и выходили на прыжок под шептание франкофона Дютуа: «Эн, де, труа…» Могли бы пообщаться и на мове, поскольку их главный тренер — Павло Розенберг — уроженец Украины.

Четвертая попытка у россиян была блестящей, пятая тоже неплохой, а вот хозяева чемпионата выполнили их так, что опустились со второго места на третье. А последняя, шестая, попытка Кузнецова и Шлейхера оказалась настолько удачной, что золотые медали им можно было вручать прямо в воде. Хозяева остались на третьем месте, а второе заняли немцы, порадовав еще одного Розенберга — Бориса, уроженца Винницы, известного в прошлом советского и украинского тренера, давно работающего с Бундесманшафт.

Второе золото Шлейхер завоевал с другим партнером, куда более опытным Евгением Кузнецовым, на этот раз в смешанных прыжках с 3-метрового трамплина. Фото minsport.tatarstan.ru

То густо, то пусто

Именно так можно охарактеризовать выступление Никиты Шлейхера на чемпионате Европы. После золотых медалей в синхронных прыжках он дважды финишировал с «деревянной» медалью в прыжках индивидуальных.

Четвертое место Шлейхера на трехметровом трамплине — это не тот случай, когда можно переживать об упущенной медали. Выиграв квалификацию, Никита в финале прыгал последним, но у него не заладилось прямо со старта. Уже после первого прыжка он шел девятым, затем выправил дело, переместившись на четвертое место, но два следующих прыжка завалил. Будучи на «финишной прямой» десятым, Шлейхер смог двумя заключительными прыжками поправить ситуацию, поднявшись последовательно на седьмое и четвертое места. Но отставание даже от третьего призера — англичанина Хитли было внушительным. А от немца Хаусдинга, финишировавшего вторым, и соотечественника Евгения Кузнецова, выигравшего золотую медаль, Шлейхер отстал очень сильно. Хотя в итоге четверг, как и на недавнем чемпионате мира по водным видам спорта, получился золотым для сборной России — две победы, после чего мы вырвались на первое место в общекомандном зачете.

А вот четвертое место в прыжках с вышки — это обида, и прежде всего на самого себя. Достаточно сказать, что Никита отстал от второго номера сборной Руслана Тернового на 20 сотых. При этом финальные выступления опять были хуже квалификации, после которой Шлейхер был вторым.

Чемпионат Европы очертил перспективы татарстанских прыгунов на олимпийский сезон. Как известно, на Играх соревновательная программа сокращается с 13 видов до восьми, но это для нас не проблема — все равно в Татарстане нет специалистов по прыжкам с метрового трамплина. Нюансы комплектования олимпийского состава таковы, что в Токио могут поехать от четырех до восьми спортсменов, но предположим, что истина посередине, и участников будет шесть. Четверо сильнейших прыгунов — Кузнецов, Шлейхер, пропускавший ЧЕ Александр Бондарь и возвращающийся после травмы Илья Захаров.

Вслед за ними идет целый эшелон спортсменов, среди которых Терновой, Белевцев, удивляющий своим спортивным долголетием Сергей Назин, а также Мялин, Молчанов и Минибаев (мы настаиваем именно на таком написании фамилии Виктора, хотя на сайте Всероссийской федерации он значится как Минибавев). Возможно, Роман Измайлов, но это как в известной рекламе: а что, а вдруг?

Прямо сейчас состав кандидатов в сборную широк как никогда. Это вам не нулевые годы, когда прыгал великий Дмитрий Саутин и рядом в качестве «гарнира» Кунаков, Лукашин, плюс братские дуэты Гальпериных и Доброскоков. Тех, кто не попадет в олимпийский состав, возможно, ждет чемпионат Европы по водным видам спорта — 2020 в Будапеште, хотя перед предыдущей Олимпиадой в Рио тренерский штаб посылал на подобный чемпионат основной состав сборной.

По итогам первого дня соревнований сайт порадовал сам себя следующей новостью: «У перший день Чемпіонату Європи зі стрибків у воду — 2019 у місті Києві на базі Центру Спорту «ЛІКО», відбулося урочисте відкриття змагань яке вразило всіх почесних гостей, представників команд та спортсменів». Фото facebook.com/Lysov.Igor

«Финальные зарыги и подарок наставки»

Украинский чемпионат Европы, благодаря, в том числе, близкой к русскому языку мове, позволил внимательнее, чем обычно, отследить информационное наполнение официального сайта соревнований. И выдать оценку его работы: ужас! К примеру, по итогам первого дня соревнований сайт порадовал сам себя следующей новостью: «У перший день Чемпіонату Європи зі стрибків у воду — 2019 у місті Києві на базі Центру Спорту «ЛІКО», відбулося урочисте відкриття змагань яке вразило всіх почесних гостей, представників команд та спортсменів». То есть официальное открытие поразило своей красочностью всех почетных гостей, представителей команд и спортсменов. Ну братья-славяне, провели вы крутое открытие, опишите его подробнее, украсив его словами тех же самых почетных гостей. Зачем в новость, которую необходимо сделать сугубо официальной, с итогами розыгрыша первых комплектов, вставлять это предложение? Причем само оформление официальных итогов выглядело как издевательство над здравым смыслом.

Далее — официальный пресс-релиз должен быть оставлен так, чтобы его скопировали информационные агентства и новостники различных изданий. Поэтому новость должна быть написана по одному шаблону. У украинцев же поначалу написана фамилия, затем имя, как из европейских стран принято только в Венгрии, и только «себя любимых» они обозначили привычно: имя-фамилия. Но еще более ужасно выглядит перечисление составов смешанных команд. Как несведующие люди должны понимать: где мужчина, где женщина? У чемпионов Германии фамилии расставлены в следующем порядке: спортсмен — две спортсменки — спортсмен. У России две спортсменки — два спортсмена. У Англии спортсменка — два спортсмена — спортсменка. У Украины спортсменка — спортсмен — спортсменка — спортсмен. Четыре (!) разных конфигурации для четырех составов команд — как это должны синхронизировать те, кто не разбирается в прыжках в воду?

Впрочем, коллеги украинцев с сайта федерации прыжков в воду России «порадовали» уже любителей русской словесности. «На продолжающемся в Киеве (Украина) Чемпионате Европы состоялись финальные зарыги у мужчин в синхронных прыжках с вышки и у женщин с трамплина 3 метра. Первую золотую медаль в копилку сборной команды России принесли Никита Шлейхер и Александр Белевцев, сделав прекрасный подарок своему наставки Муякин Павлу Борисовичу, который в этот день праздновал День Рождение. Во втором финале дня Кристина Ильиных допустив грубую ошибку в первом прыжке заняла второе место, проиграв 1,25 балла спортсменке из Голландии. Вторая российская спортсменка Ульяна Клюева выглядела не очень убедительно и в итоге заняла одиннадцатое место». Прямо скажем, после прочтения этой новости хочется сказать, что «не очень убедительно» выглядит ее автор.

