ООО ФК Нефтехимик
Общая информация
Футбольная команда «Нефтехимик» была создана при нижнекамском химкомбинате в середине 1960-х годов.
В январе 1991 года ФК «Нефтехимик» получил статус профессионального клуба.
С января 2017 г. главный тренер — Юрий Уткульбаев.
Директор компании — Калачев Валерий Николаевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423578, ул. 30 лет Победы, 8А.
- Телефон: (8555) 36-85-69
- Email: press@fcnh.ru
- Сайт: https://fcnh.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020