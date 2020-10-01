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ООО ФК Нефтехимик

Спорт

Общая информация

Футбольная команда «Нефтехимик» была создана при нижнекамском химкомбинате в середине 1960-х годов.

В январе 1991 года ФК «Нефтехимик» получил статус профессионального клуба.

С января 2017 г. главный тренер — Юрий Уткульбаев.

Директор компании — Калачев Валерий Николаевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423578, ул. 30 лет Победы, 8А.
  • Телефон: (8555) 36-85-69
  • Email: press@fcnh.ru
  • Сайт: https://fcnh.ru/

Дата последнего обновления: 01.10.2020

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