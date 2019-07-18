Егор Куимов: «В Неаполе местные жители спрашивали про Универсиаду — а что это?»

Татарстанский пловец — о слабой организации прошедших Студенческих игр, развитии плавания в Татарстане и России и своем увлечении видеоблогингом

Фото: Ринат Назметдинов

Егор Куимов, выступающий с недавних пор в составе СК «Синтез» и сумевший к своим 19 годам обзавестись медалями чемпионата Европы и Кубка мира, на днях вернулся в Казань — уже с золотом Универсиады. «Реальное время» побеседовало с пловцом о студенческих Играх в Неаполе, удививших уровнем конкуренции, но не организации, месте веры в жизни спортсмена и рыбалке, которая отвлекает от тренировок и личной жизни.

«Организация Универсиады? На троечку»

— Егор, в своей карьере ты уже успел поучаствовать в таких серьезных соревнованиях, как Кубок мира и чемпионат Европы. Универсиада после таких стартов не показалась «детским праздником» и по конкуренции, и по организации?

— Нет, не показалась. Всемирная летняя Универсиада — это, можно сказать, как Олимпиада, только для студентов. Уровень конкуренции примерно такой же. Например, в кролевой эстафете 4 по 100 выиграли американцы, двое из которых входят в топ-10 в этом виде программы. Они проплыли по 47,0, то есть примерно так же, как плывет Калеб Дрессел (американский пловец, двукратный олимпийский чемпион 2016 года в эстафетах, семикратный чемпион мира 2017 года, — прим. ред.). В общем, конкуренция всегда и везде высокая, даже на Универсиаде. Все медали зарабатываются очень трудно, каждая из них — плод большого труда. И моего, и тренера, и всех близких.

— Чего не хватило на эстафете, чтобы и там дотянуться до золота?

— Мы все выложились на 120 процентов. Не могу сказать, чего конкретно нам не хватило. Но так Бог дал — значит так и должно быть. На все воля Божья.

— Я заметил, ты часто говоришь о «воле высших сил». Этот фактор сравним в жизни спортсмена с ежедневным упорным трудом, тренировками, волей к победе?

— Труд — это безусловный фактор в результате. А вера… Надо верить до конца, даже когда висишь на волоске, как это было у меня на восьмой дорожке в финале на 100 метров баттерфляем — я тогда верил до конца и победил.

Фото minsport.tatarstan.ru

Конкуренция всегда и везде высокая, даже на Универсиаде. Все медали зарабатываются очень трудно, каждая из них — плод большого труда. И моего, и тренера, и всех близких

— Что тебе запомнилось больше всего на неапольской Универсиаде? Говорят, это один из самых грязных городов Италии.

— Да, соглашусь с этим. Еще нам не очень повезло с погодой — было очень жарко, примерно как в Израиле во время первенства Европы. Жара, если честно, не по мне.

Неаполь вообще специфическое место. Нас постоянно предупреждали, чтобы мы не выходили с кораблей, на которых жили. Потому что там был криминальный район. Да и весь Неаполь считается очень криминальным. И организация Универсиады, если честно, на «тройку», не выше. Например, у нас было по три-четыре проверки при входе на корабль. Да, безопасность, все понятно, но после соревнований это напрягало.

Кстати, о том, что в городе проходят Всемирные студенческие игры, практически никто из местных жителей не знал. Рекламы не было. Товарищи спрашивали у обычных итальянцев: «Вы знаете, что у вас проходит Универсиада»? Они отвечали: «А что это?» И русские к нам не раз подходили и интересовались: а что это у вас происходит? В этом плане большой контраст с казанской Универсиадой, о которой, кажется, знал весь мир.

— До Токио остается всего один год. Готов к главным заплывам в своей жизни?

— Не люблю забегать вперед. Сейчас моя задача — отобраться туда. Как раз в Казани в апреле следующего года пройдет чемпионат России на длинной воде (50 м).

Фото alkopona.livejournal.com

Неаполь вообще специфическое место. Нас постоянно предупреждали, чтобы мы не выходили с кораблей, на которых жили. Потому что там был криминальный район. Да и весь Неаполь считается очень криминальным

«Спорт в Татарстане развивается. Но приоритет по-прежнему у игровых видов»

— Сейчас в «Синтезе» собрано довольно талантливое поколение, причем не только пловцов. Есть и прыгуны — Шлейхер, Шкляр, в плавании — ты, Красных, другие спортсмены. В чем секрет? И почему именно на эти годы пришлось так много талантливых ребят?

— В Татарстане созданы отличные условия для развития водных видов спорта. Инфраструктура значительно улучшилась после Универсиады и чемпионата мира 2015 года, немногие европейские страны могут похвастаться таким количеством первоклассных бассейнов. Все стало более «заточено» на развитие спорта. Приоритет, конечно, больше отдается игровым видам спорта, индивидуальные не так интересны.

Впрочем, во время прошлогоднего чемпионата Европы президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников говорил, что плавание побило все рекорды по рейтингам на телевидении. Посмотрим, что сейчас будет во время чемпионата мира в Корее.

— Какие прогнозы на выступление наших пловцов?

— Я все-таки не прогнозист, но могу точно сказать, что они будут бороться до последнего, вырывать победу зубами. Призовые места должны вырвать. Основными конкурентами будут, конечно, британцы и американцы. Но, судя по последним соревнованиям, возможны и сюрпризы, на «мире» по короткой воде, например, выигрывали бразильцы. Так что все может сложиться очень непредсказуемо.

Думаю, этот чемпионат для наших спортсменов должен сложиться лучше, чем прошлый в Будапеште.

— На этой «Акватике» выступают многие, кого ты побеждал на Кубке мира или на «Европе». Не обидно, что ты пропускаешь этот чемпионат?

— Да нет, обиды нет. Значит, есть к чему идти. Мне не хватило по мелочам — где-то незначительные ошибки, где-то миллисекунды. В общем, мелкие недочеты.

Фото fina.org

Во время прошлогоднего чемпионата Европы президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников говорил, что плавание побило все рекорды по рейтингам на телевидении. Посмотрим, что сейчас будет во время чемпионата мира в Корее

«Не зацикливаюсь на личной жизни. От спорта отвлекает рыбалка»

— Ты как-то говорил, что плавание в Татарстане развито на уровне «3 из 10». После того как год назад было принято решение объединить под флагом «Синтеза» пловцов, прыгунов в воду и ватерполистов, что-то изменилось?

— Я не сильно слежу за какими-то организационными изменениями, но могу сказать, что такие индивидуальные виды спорта, как плавание или прыжки в воду, очень поднялись, больше людей смотрит наш спорт. Даже когда я гуляю в футболке «Синтеза», люди подходят и спрашивают, чем именно занимаюсь — прыжками, плаванием или водным поло. Это очень приятно, и мы благодарны руководству ТАИФа и «Оргсинтеза» за их поддержку.

— Раньше ты сетовал на отсутствие большого количества болельщиков на трибунах.

— Болельщики постепенно появляются, но чего мне больше всего хочется, так это такого фан-сектора, какой бывает на футболе или хоккее. Пусть даже 40—50 человек фан-базы — было бы здорово.

— Ты, судя по всему, прямо серьезно озабочен проблемой популяризации плавания. Именно поэтому решил заняться видеоблогингом?

— Да нет, это просто хобби, немного разнообразить жизнь. Мне без разницы, сколько просмотров наберет видео или с какой периодичностью выпускать ролики — я просто рассказываю то, что было бы интересно мне. Вот как раз в Неаполе снимал видео — церемонию открытия, соревнования, бытовые моменты. Рассказал там и об организации соревнований, что она не очень. Но для того, чтобы постоянно что-то выкладывать, нужен какой-то «движ».

— А сам что на Ютьюбе смотришь? Кто твой любимый блогер?

— Любимых нет, какие-то популярные блогеры меня не особенно интересуют. Иногда смотрю канал про технологии, но большая часть подписок — о рыбалке. К примеру, если в каком-либо тематическом канале выходит часовой выпуск, стараюсь просмотреть все без перемотки.

Фото instagram.com/egor_kuimov

Иногда смотрю канал про технологии, но большая часть подписок — о рыбалке

— С рыбалкой понятно, а что на личном фронте? Остается на это время?

— Да нет, я волк-одиночка (смеется). Я сейчас больше погружен в спорт, и пока я нашел то дело, которое меня отвлекает — это рыбалка. Там ты отключаешься от всего — и от спорта, и от личной жизни. Я и папу на рыбалку подсадил, постоянно советую ему, куда поехать.

Это здорово — когда связи нет, ты отрезан от всего и вокруг тишина. Может, в лесу и кабана какого-нибудь увидишь! А личная жизнь… Мне всего 20, я на этом не зацикливаюсь.