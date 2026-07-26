Названо самое крупное месторождение золота в России

Запасы драгметалла в том месте — более 2,77 тысячи тонн

Фото: Реальное время

Крупнейшим золотым месторождением в России является Сухой Лог, расположенное в Иркутской области, его запасы превышают 2,7 тысячи тонн. Об этом сообщили в Минприроды РФ, пишет РИА «Новости».

— Золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области занимает первое место в стране с запасами более 2,77 тысячи тонн, — отмечается в сообщении ведомства.

Реальное время / realnoevremya.ru

В тройку ведущих месторождений также входят:

Наталкинское в Магаданской области — с запасами 1,385 тысячи тонн;

Олимпиадинское в Красноярском крае, где запасы составляют 949,4 тонны.

Министерство уточнило, что общие запасы этих трех месторождений составляют более 30% от всех золотых запасов России.

Ранее сообщалось, что акции российских золотодобытчиков выросли до 10%.

Никита Егоров