Названо самое крупное месторождение золота в России
Запасы драгметалла в том месте — более 2,77 тысячи тонн
Крупнейшим золотым месторождением в России является Сухой Лог, расположенное в Иркутской области, его запасы превышают 2,7 тысячи тонн. Об этом сообщили в Минприроды РФ, пишет РИА «Новости».
— Золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области занимает первое место в стране с запасами более 2,77 тысячи тонн, — отмечается в сообщении ведомства.
В тройку ведущих месторождений также входят:
- Наталкинское в Магаданской области — с запасами 1,385 тысячи тонн;
- Олимпиадинское в Красноярском крае, где запасы составляют 949,4 тонны.
Министерство уточнило, что общие запасы этих трех месторождений составляют более 30% от всех золотых запасов России.
Ранее сообщалось, что акции российских золотодобытчиков выросли до 10%.
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