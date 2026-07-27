Нефть марки Brent подешевела на 5,24%

Также сентябрьские фьючерсы на нефть WTI к 01:11 подешевели на 0,5%

Фото: Айдар Раманкулов

Цены на нефть резко упали при открытии торгов после приостановки американских нападений на Иран.

По состоянию на 01:05 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 5,24% по сравнению с предыдущим закрытием, составив 86,8 доллара за баррель.

Также сентябрьские фьючерсы на нефть WTI к 01:11 подешевели на 0,5%, достигнув 84,7 доллара.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, что 8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что достигнутое 18 июня прекращение огня больше не действует. В последующие дни американские военные провели несколько атак на Иран, ссылаясь на мнимые угрозы со стороны Иранской Республики к коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив.

В ответ Тегеран атаковал американские базы в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл морской маршрут и обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о перемирии.

В воскресенье телеканал CBS сообщил, что Соединенные Штаты приостановили свои обстрелы, чтобы не помешать переговорам Ирана с Оманом — одним из посредников в диалоге между Вашингтоном и Тегераном.

Никита Егоров