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Экономика

Госзакупки Татарстана выросли почти на 16% за семь месяцев

09:02, 28.07.2026

За семь месяцев опубликовано извещений на 2,82 млрд рублей

Госзакупки Татарстана выросли почти на 16% за семь месяцев
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

Объем госзакупок Татарстана за семь месяцев 2026 года превысил 2,8 млрд рублей. Госкомитет РТ по закупкам опубликовал извещений на 2,82 млрд рублей, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество процедур увеличилось на 7,1%.

В структуре закупок лидируют транспортные средства, на них выделено более 654 млн рублей. Еще 552,5 млн рублей приходится на закупку компьютерной, организационной и лабораторной техники, — сообщает Госкомитет РТ.

Самым крупным контрактом стала закупка жилья для детей-сирот на сумму 662,6 млн рублей. В числе крупных — поставка оргтехники для Республиканского центра мониторинга качества образования (223,8 млн рублей) и разработка схемы газификации Татарстана на 20 лет (208,4 млн рублей).

Почти 700 млн рублей направлено на закупки с преимуществами для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Ранее ФАС выявила 12,7 тыс. нарушителей квот закупок у малого бизнеса.

Вадим Вахрушев

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