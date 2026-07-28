Госзакупки Татарстана выросли почти на 16% за семь месяцев

За семь месяцев опубликовано извещений на 2,82 млрд рублей

Объем госзакупок Татарстана за семь месяцев 2026 года превысил 2,8 млрд рублей. Госкомитет РТ по закупкам опубликовал извещений на 2,82 млрд рублей, что на 15,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество процедур увеличилось на 7,1%.

— В структуре закупок лидируют транспортные средства, на них выделено более 654 млн рублей. Еще 552,5 млн рублей приходится на закупку компьютерной, организационной и лабораторной техники, — сообщает Госкомитет РТ.

Самым крупным контрактом стала закупка жилья для детей-сирот на сумму 662,6 млн рублей. В числе крупных — поставка оргтехники для Республиканского центра мониторинга качества образования (223,8 млн рублей) и разработка схемы газификации Татарстана на 20 лет (208,4 млн рублей).

Почти 700 млн рублей направлено на закупки с преимуществами для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Ранее ФАС выявила 12,7 тыс. нарушителей квот закупок у малого бизнеса.

Вадим Вахрушев