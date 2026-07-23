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Ставки по депозитам в топ-10 банков достигли 12,83% годовых

20:16, 23.07.2026

Показатель вырос по сравнению с первой декадой июля (12,79%)

Ставки по депозитам в топ-10 банков достигли 12,83% годовых
Фото: Динар Фатыхов

Банк России опубликовал данные о динамике ставок по рублевым вкладам. Во второй декаде июля средняя максимальная ставка в десяти крупнейших по объему депозитов банках страны достигла 12,83% годовых.

— Рост за месяц составил 0,07 процентного пункта, — сказано в данных Центробанка.

Ранее Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по объему кредиторской задолженности бизнеса.

Вадим Вахрушев

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