Исследование: 38% россиян не выходят из дома без наличных

Наиболее распространенная сумма, которую россияне носят ежедневно, составляет от 1 до 5 тысяч рублей

Фото: Реальное время

Всегда имеют при себе запас бумажных денег 38% опрошенных россиян, несмотря на то что доля безналичных платежей в розничном обороте страны достигла 88,9%. К такому выводу пришли аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» по итогам проведенного в июле 2026 года опроса среди 3 тыс. человек.

Еще 34% респондентов отметили, что чаще носят с собой хотя бы немного наличных. Наиболее распространенная сумма, которую россияне носят ежедневно, составляет от 1 до 5 тысяч рублей (так ответили 37% участников).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Главной причиной использования бумажных денег остается желание чувствовать себя увереннее в непредвиденных обстоятельствах (41%). Еще 27% считают, что наличные помогают дисциплинировать расходы и контролировать бюджет.

При этом большинство граждан не стремятся хранить значительные средства в виде банкнот: 52% держат наличными не более 5% своего среднемесячного дохода, еще 29% — от 5% до 10%.

Напомним, в первой половине июля 2026 года объем наличных денег в обращении увеличился более чем на 500 млрд рублей. Это на 7% выше среднемесячных показателей второго квартала — 479,4 млрд рублей (в апреле — 607,3 млрд рублей, мае — 381,2 млрд рублей, июне — 449,7 млрд рублей). Всего с начала февраля объем наличных в российской экономике вырос почти на 2,5 трлн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин