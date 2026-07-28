Прибыль «Газпрома» по РСБУ составила 78,4 млрд рублей в первом полугодии

Выручка увеличилась на 3%, до 3,14 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ за первое полугодие 2026 года достигла 78,4 млрд рублей, следует из отчета компании. Годом ранее был зафиксирован убыток в 10,8 млрд рублей.

— Выручка выросла на 3% (до 3,14 трлн руб). Доходы от продажи газа увеличились на 2% (до 1,98 трлн руб.), от аренды — на 0,3% (до 559,1 млрд руб.), — сказано в отчетах.

Выручка от реализации нефтепродуктов снизилась на 3,8% (до 161,5 млрд), а продажи нефти прибавили 6% (до 183,3 млрд).

Себестоимость продаж сократилась на 2,5% (до 2,06 трлн рублей). Валовая прибыль выросла на 15% (до 1,08 трлн), прибыль от продаж — в 1,1 раза (до 294,9 млрд). Долгосрочные обязательства снизились на 2,6% (до 6,22 трлн), краткосрочные выросли на 0,3% (до 2,93 трлн рублей).

Ранее акции «Газпрома» упали ниже 90 рублей впервые с 2008 года.

Вадим Вахрушев