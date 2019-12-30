В Менделеевском районе назначили и.о. главы исполкома — предыдущий ушел после критики Минниханова

Новым исполняющим обязанности главы исполкома Менделеевского района стал Рустем Абдуллин. С февраля 2011 года он работал генеральным директором ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат».

Напомним, ранее этот пост занимал Алмаз Хамматов, ушедший в отставку по собственному желанию. Это случилось после того, как президент РТ Рустам Минниханов подверг Хамматова жесткой критике за недостатки в организации безопасности дорожного движения. «Вы не соответствуете занимаемой должности. Если вы не справляетесь с этой работой, то надо подыскать другую, которая будет больше по душе», — сказал Минниханов Хамматову.

Как сообщается на сайте районной администрации, Абдуллин закончил Московский гуманитарно-экономический институт, сейчас обучается в высшей школе государственного и муниципального управления Казанского (Приволжского) федерального университета и бизнес-школе «Сколково».