Акции VK выросли на 4% после обвинений Дурову

Рост ускорился с 3,4% до 4,2%

Фото: Динар Фатыхов

Акции VK на Московской бирже перешли к росту после сообщений об уголовном преследовании основателя Telegram Павла Дурова.

По состоянию на 10:41 мск бумаги компании дорожали до 146,3 руб. за акцию, что на 3,39% выше уровня закрытия предыдущих торгов. К 10:48 мск рост ускорился до 4,2%, а стоимость акций достигла 147,45 руб. — по информации сайта торгов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник не исключил, что мессенджер Telegram может быть признан террористическим ресурсом в России.





Вадим Вахрушев