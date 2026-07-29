Выручка «Яндекса» за полугодие выросла на 19%

Рост выручки составил 16% во втором квартале

Фото: Динар Фатыхов

«Яндекс» представил финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года. Скорректированная чистая прибыль компании за этот период составила 82,2 млрд рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

— Показатель за второй квартал составил 48 млрд рублей (рост на 56%). Выручка за второй квартал увеличилась на 16%, до 386 млрд рублей, за полугодие — на 19%, до 759 млрд рублей, — сообщает ТАСС.



Скорректированный показатель EBITDA за второй квартал достиг 89 млрд рублей (+35%) с рентабельностью 23%. За первое полугодие EBITDA выросла на 41% (до 162 млрд рублей), рентабельность составила 21,4%.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» завершил сделку по продаже автомобильного бизнеса «Авто.ру» компании «Т-Авто».

Вадим Вахрушев