Росстат прокомментировал использование слова «изменение» в отчетах

Внимание на это обратили пользователи соцсетей

Росстат прокомментировал использование в официальных отчетах формулировки «изменение цен» в случаях, когда речь идет об их росте. Внимание на это обратили пользователи соцсетей, заметив, что в свежем отчете об индексе потребительских цен за середину июля подорожание товаров и услуг описывается как «изменились», а удешевление — как «снижение».

— Никаких корректировок в последнее время не было. Как изначально было, так все данные и публикуются. Всегда так было, — передает информацию Росстата «Коммерсантъ».

Ранее президент Владимир Путин заявил об ускорении темпов банковского кредитования в России.



Вадим Вахрушев