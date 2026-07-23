Минфин разместит ОФЗ с переменным купоном на 1,5 трлн рублей

Срок погашения — в 2037 и 2042 годах

Фото: Максим Платонов

Министерство финансов России зарегистрировало два выпуска облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) общим объемом 1,5 трлн рублей, сообщается на сайте ведомства.

— Ставки купонного дохода по ОФЗ-ПК указанных выпусков будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 (три) месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода, — сказано на сайте ведомства.

Выпуск №29030RMFS объемом 500 млрд рублей будет погашен в октябре 2037 года. Выпуск №29031RMFS на 1 трлн рублей — в июле 2042 года.

Ранее Минфин объявил о временной приостановке аукционов по размещению ОФЗ.



Вадим Вахрушев