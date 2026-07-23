Татарстан не попал в антитоп-10 по объему просроченной кредиторской задолженности

Причем объем просрочек у республики составляет 2,1% от общей суммы «кредиторки»

Фото: Роман Хасаев

Татарстан занял 11-е место по объему просроченной кредиторской задолженности. Результат республики — 79,6 млрд рублей. Это на 300 млн рублей, или на 0,4%, меньше, чем у Башкортостана, который оказался среди аутсайдеров, а именно на 10-м месте. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росстата.



Причем объем просроченной кредиторской задолженности у Татарстана составляет 2,1% от общей суммы «кредиторки». По величине доли просроченной кредиторской задолженности к общей сумме данных долгов республика стала 25-й среди регионов России. Для сравнения: наименьшие показатели здесь — у Краснодарского края (0,2%), Марий Эл (0,4%) и Севастополя (0,4%), а наибольшие — у Ингушетии (76,1%), Кабардино-Балкарии (61,9%), Северной Осетии — Алании (58,1%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что под кредиторской задолженностью, или, как говорят в кругу предпринимателей, «кредиторкой», подразумеваются все взятые, но еще не оплаченные обязательства в бизнесе. Иными словами, сюда входят деньги, которые компания должна: банку за кредит, налоговой, поставщикам и сотрудникам, учредителям.

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, наличие просроченной задолженности — уже «тревожный звоночек», говорящий о том, что у предприятия что-то не в порядке. Однако и в этом случае такой фактор необязательно свидетельствует о неэффективной работе компании. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров