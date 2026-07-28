Расходы жителей Татарстана на курьерские услуги выросли на 26,8% за год

При этом средняя стоимость курьерской доставки в пределах города в России подешевела на 2%

Фото: Мария Зверева

Жители Татарстана в январе — мае 2026 года заплатили за курьерские услуги 875 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2025-го расходы татарстанцев на привоз продуктов и товаров до дома выросли на 26,8%, следует из подсчетов Татарстанстата.

По данным Росстата, средняя стоимость курьерской доставки в пределах города в России по итогам мая 2026 года составила 252,93 рубля. С начала текущего года цены на эту услугу опустились на 2,25%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

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Никита Егоров