Расходы жителей Татарстана на курьерские услуги выросли на 26,8% за год
При этом средняя стоимость курьерской доставки в пределах города в России подешевела на 2%
Жители Татарстана в январе — мае 2026 года заплатили за курьерские услуги 875 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2025-го расходы татарстанцев на привоз продуктов и товаров до дома выросли на 26,8%, следует из подсчетов Татарстанстата.
По данным Росстата, средняя стоимость курьерской доставки в пределах города в России по итогам мая 2026 года составила 252,93 рубля. С начала текущего года цены на эту услугу опустились на 2,25%.
Подробнее как изменится стоимость доставки и других видов услуг к октябрю 2026 года, почему бизнес начнет сокращаться и как избежать реализации «негативного сценария развития событий» — в материале «Реального времени».
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