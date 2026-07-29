Доходы бюджета выросли на 2,4 трлн рублей в первом полугодии

Повышение ставки НДС до 22% принесло 426 млрд рублей

Поступления администрируемых доходов в бюджетную систему России за первое полугодие 2026 года выросли на 2,4 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 31 трлн рублей. Об этом на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным доложил руководитель Федеральной налоговой службы.

— Повышение ставки НДС с 20 до 22% обеспечило дополнительное поступление в федеральный бюджет 426 млрд рублей, — сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Основным драйвером роста стали ненефтегазовые доходы — они увеличились на 25%, и теперь их доля в консолидированном бюджете достигла 90%.

— Много лет к этому государство стремилось — снизить свою зависимость от углеводородов, от такой ренты. И это очень важный тренд, — заявил Мишустин.

Ранее поступления налогов в бюджетную систему России за первое полугодие 2026 года выросли на 8%.



Вадим Вахрушев