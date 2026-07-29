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Доходы бюджета выросли на 2,4 трлн рублей в первом полугодии

11:21, 29.07.2026

Повышение ставки НДС до 22% принесло 426 млрд рублей

Доходы бюджета выросли на 2,4 трлн рублей в первом полугодии
Фото: скриншот с канала Правительства России

Поступления администрируемых доходов в бюджетную систему России за первое полугодие 2026 года выросли на 2,4 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 31 трлн рублей. Об этом на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным доложил руководитель Федеральной налоговой службы.

Повышение ставки НДС с 20 до 22% обеспечило дополнительное поступление в федеральный бюджет 426 млрд рублей, — сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Основным драйвером роста стали ненефтегазовые доходы — они увеличились на 25%, и теперь их доля в консолидированном бюджете достигла 90%.

Много лет к этому государство стремилось — снизить свою зависимость от углеводородов, от такой ренты. И это очень важный тренд, — заявил Мишустин.

Ранее поступления налогов в бюджетную систему России за первое полугодие 2026 года выросли на 8%.

Вадим Вахрушев

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