Минниханов — про реализацию «Казань марина»: «Позволит укрепить турпотенциал республики»

После сдачи в эксплуатацию объект сможет принимать до 620 тыс. туристов в год

Фото: пресс-служба раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор АО «Корпорация Туризм.РФ» Василий Швец и председатель Совета директоров АО «Экспобанк» Игорь Ким подписали протокол по реализации проекта круглогодичного курорта «Казань марина».

Как сообщила пресс-служба раиса Татарстана, на встрече стороны обсудили, в частности, задачи по строительству обеспечивающей инфраструктуры и возведению объектов курорта.

пресс-служба раиса РТ

Минниханов подчеркнул, что «Казань марина» — стратегический проект, реализация которого позволит существенно укрепить туристический потенциал республики, а также обеспечить рост занятости и развитие смежных сфер экономики.



«Казань марина» станет первым построенным за последние 30 лет центром с мариной полного цикла на 300 яхт. На площади 43,1 га планируется возвести девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами на 1 250 номеров категорий 3—4*.

Значительный эффект получит экономика республики — будет создано порядка 1,9 тыс. новых рабочих мест. Туристская территория имеет общую площадь в 72,9 га и станет новой точкой притяжения в регионе. После сдачи в эксплуатацию объект сможет принимать до 620 тыс. туристов в год.

Ранее сообщалось, что Минниханов договорился с глава «Почты России» Михаилом Волковым модернизировать почтовую инфраструктуру в РТ.

Никита Егоров