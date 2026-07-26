Красная икра в России подешевела на 1,5% с начала 2026 года

В базовом сценарии цены на красную икру, скорее всего, останутся на текущем уровне

Фото: Мария Зверева

Средняя розничная цена на красную икру в первом полугодии 2026 года оказалась на 1—1,5% ниже уровня 2025 года, что свидетельствует о стабилизации рынка, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, чьи слова приводит РИА «Новости».

По состоянию на июнь 2026 года средняя цена красной икры в России составила 9 414 рублей за килограмм. В течение первых шести месяцев 2026 года цена оставалась примерно на 1—1,5% ниже, чем в предыдущем году, что указывает на относительное восстановление после резкого ценового увеличения в 2024 году, отметил эксперт.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Тренин подчеркнул, что основным фактором, влияющим на цены красной икры, остается объем вылова тихоокеанских лососей. В годы с благоприятными условиями для промысла цены снижаются.

— На мой взгляд, текущий уровень цен отражает тот факт, что объемы производства значительно ниже, чем в рекордные годы, а рынок уже адаптировался к новому ценовому диапазону, — добавил он.

Эксперт также отметил, что для значительного снижения цен необходимо устойчивое увеличение предложения сырья, однако это зависит от биологических и климатических факторов, состояния популяции лососевых и условий их размножения.

— В базовом сценарии цены на красную икру, скорее всего, останутся на текущем уровне, а в удачные годы для промысла возможна лишь умеренная коррекция вниз, — прогнозирует Тренин.

Ранее сообщалось, что с 2023 года треска подорожала на 69%.

Никита Егоров