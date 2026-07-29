Налоговые льготы для участников СВО и ветеранов составили 8,5 млрд рублей

Льгота распространяется на правоотношения с 2022 года

Налоговые льготы для участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, членов их семей, а также граждан, проживающих на территориях с режимом ЧС, составили более 8,5 млрд рублей. Об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил глава ФНС Даниил Егоров.

— Все идет системно. Никаких жалоб, никаких вопросов у нас на сегодняшний день нет. И услуги по тому, чтобы реализовать эту льготу, тоже предоставляем, — передает его слова ТАСС.



Он также подчеркнул, что, хотя программа налоговых послаблений заработала только с 2026 года, она распространяется на правоотношения, возникшие с 2022 года, что позволило охватить максимальное число получателей.

Ранее поступления налогов в бюджетную систему России за первое полугодие 2026 года выросли на 8%.

Вадим Вахрушев