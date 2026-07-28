Экономист назвал возможный курс доллара при текущих ценах на нефть
При снижении курса валюты подешевеют импортные товары и может снизиться ключевая ставка
При текущих ценах на нефть курс доллара нужно снизить до 50—60 рублей. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
— Во-первых, при таком курсе импортные товары подешевеют сразу. Во-вторых, укрепление рубля означает торможение инфляции, что даст возможность Банку России смело и существенно снижать ключевую ставку, — сказал собеседник издания.
По его словам, если понизится «ключ», то россияне получат дешевые кредиты, за счет которых бизнес сможет решить некоторые проблемы.
— Представьте, что кредит будет стоить 7%: бизнес сможет использовать заемные средства и для капиталовложений, и для расширения своих проектов. В последние годы кредит в основном используется для того, чтобы пополнить оборотные средства. Грубо говоря, вам не вся выручка за товары пришла. В связи с чем вам нужны оборотные средства, и вы их занимаете, — описал ситуацию Колташов.
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