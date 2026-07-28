Экономист назвал возможный курс доллара при текущих ценах на нефть

При снижении курса валюты подешевеют импортные товары и может снизиться ключевая ставка

Фото: Татьяна Демина

При текущих ценах на нефть курс доллара нужно снизить до 50—60 рублей. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

— Во-первых, при таком курсе импортные товары подешевеют сразу. Во-вторых, укрепление рубля означает торможение инфляции, что даст возможность Банку России смело и существенно снижать ключевую ставку, — сказал собеседник издания.

Реальное время / realnoevremya.ru

По его словам, если понизится «ключ», то россияне получат дешевые кредиты, за счет которых бизнес сможет решить некоторые проблемы.

— Представьте, что кредит будет стоить 7%: бизнес сможет использовать заемные средства и для капиталовложений, и для расширения своих проектов. В последние годы кредит в основном используется для того, чтобы пополнить оборотные средства. Грубо говоря, вам не вся выручка за товары пришла. В связи с чем вам нужны оборотные средства, и вы их занимаете, — описал ситуацию Колташов.

Подробнее о том, как изменятся цены на товары и услуги к октябрю 2026 года, почему россиян ждет «инфляционный шок», а также как изменится жизнь граждан и бизнеса к осени — в материале «Реального времени».

Никита Егоров