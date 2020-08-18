Мухаметов Фаргат Вагизович
Общая информация
Родился 11 сентября 1967 г. в с. Иске Рязяп Куйбышевского района ТАССР.
Образование
1991 г. — окончил Казанский сельскохозяйственный институт, инженер.
Трудовая деятельность
20.12.1991 — 10.08.1993 гг. Заместитель начальника в УПТК ППСО «Татагропроммодульстрой» г. Казани
20.08.1993 — 27.09.1993 гг. Главный агроном совхоза им. А.Алиша Спасского района Республики Татарстан
28.09.1993 — 02.04.1995 гг. Экономист, зам. гл. бухгалтера совхоза «Екатериновский» Спасского района Республики Татарстан
03.04.1995 — 25.02.1998 гг. Директор совхоза «Екатериновский» Спасского района Республики Татарстан
25.02.1998 — 18.03.2005 гг. Директор ГУП «Болгарагропромснаб» Спасского района Республики Татарстан, г. Болгар
19.03.2005 — 18.04.2010 гг. Директор ООО «Спасский Агроснаб», г. Болгар
19.04.2010 — 03.09.2013 гг. Глава КФХ Мухаметов Ф.В., г. Болгар
03.09.2013 — 18.09.2019 гг. Директор ГБУК Республики Татарстан «Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник», г. Болгар
С 18.09.2019 — Глава Спасского муниципального района Республики Татарстан.
Депутат Совета Спасского муниципального района Республики Татарстан
Награды
медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.);
медаль Республики Татарстан «За доблестный труд» (2017 г.).
Семейное положение: женат
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 422840, г. Болгар, ул. Пионерская, д.19, каб. № 14
- Телефон: (84347) 3-03-92, 3-00-80
- Email: bulgar.sovet@tatar.ru
- Сайт: https://spasskiy.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 18.08.2020