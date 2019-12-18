Минниханов раскритиковал руководство Менделеевского и Черемшанского районов

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал руководство Менделеевского и Черемшанского районов на совместном заседании кабмина РТ и коллегии МВД по РТ.

В частности, глава республики отметил, что руководитель исполкома Менделеевского района Алмаз Хамматов не соответствует занимаемой должности, передает пресс-служба президента РТ.

«Вы не соответствуете занимаемой должности. Если вы не справляетесь с этой работой, то надо подыскать другую, которая будет больше по душе», — сказал Минниханов.

Также критике подверглось и руководство Черемшанского района. В ходе совещания президент республики обратил внимание на то, что мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения не выполнены.

Напомним, ранее глава МВД республики Артем Хохорин на заседании в кабинете министров РТ сообщил, сколько детей погибло в Татарстане в авариях.

