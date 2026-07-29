Стоимость бургера в России выросла на 253% за 16,5 года

Цена готового бургера в сетях фастфуда в два раза выше себестоимости домашнего

Фото: Максим Платонов

Стоимость ингредиентов для бургера в России выросла с 2010 года на 252,7%. Об этом сообщили «РБК Инвестиции» со ссылкой на данные Росстата. В расчет вошли булочка, говяжья котлета, помидоры, огурцы, листья салата, лук, кетчуп и майонез.

— В среднем цены на бургер за год поднимались на 7,9% с 2010 года. На июнь 2026 года стоимость самодельного бургера (сумма цен на ингредиенты) составила 145,5 рубля, — сообщает РБК.



Гамбургер с аналогичным составом в «Бургер Кинге» весом 274 г стоит почти 315 рублей, а во «Вкусно — и точка» весом 240 г (с сыром) — 247 рублей.

Вадим Вахрушев