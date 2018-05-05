Список персон

Абдуллин Рустем Альбертович

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 28 июня 1980 года.

Образование:

2002 год — Московский гуманитарно-экономический институт (специальность «юриспруденция»).

Трудовая деятельность:

2004-2010 гг. — начальник юридического отдела Нижнекамского хлебокомбината.

с 2011 года — генеральный директор ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: г.Нижнекамск, ул.Первопроходцев, 5
  • Телефон: (8555) 47-30-60
  • Email: www.nkhleb.ru
  • Сайт: nkhleb@ yandex.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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