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Экономика

Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку

17:04, 23.07.2026

Рефинансирование позволит снизить высокую процентную ставку по рыночной части кредита и уменьшить размер ежемесячного платежа

Совкомбанк рефинансирует комбинированную семейную ипотеку
Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Совкомбанк предоставляет клиентам возможность рефинансировать ипотечный кредит, выданный в другом банке по программе «Комбинированная семейная ипотека».

Комбинированная ипотека позволяет получить максимальную сумму кредита, где в пределах лимита госпрограммы применяется льготная ставка, а рыночная — на остальную часть.

Рефинансирование позволит снизить высокую процентную ставку по рыночной части кредита и уменьшить размер ежемесячного платежа.

Подробнее об ипотечных программах банка можно узнать тут.

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