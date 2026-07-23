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Экономика

Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет РТ в границах ГЖД составил 759 млн рублей

13:04, 23.07.2026

В целом по России выплаты составили почти 4 млрд рублей

Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет РТ в границах ГЖД составил 759 млн рублей
Фото: Реальное время

Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет Татарстана в границах Горьковской магистрали в январе — июне 2026 года составил 759 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В целом по России выплаты составили почти 4 млрд рублей. В Нижегородской области — 1,1 млрд рублей, в Кировской области — почти 679 млн рублей, во Владимирской области — 463,5 млн рублей. Налоговые выплаты в Удмуртии составили 436,6 млн рублей, в Чувашии — 187 млн рублей, а в Марий Эл — 32,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток из Казани в Москву на поезде остался на уровне прошлого года.

Никита Егоров

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