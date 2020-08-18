Хуснутдинов Мухаметвалей Гумирович
Общая информация
Родился 26 октября 1958 года.
Образование
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина.
Трудовая деятельность
2012-2018 гг. — Заместитель генерального директора ОАО «РИТЭК» — директор ТПП «ТАТРИТЭКНЕФТЬ».
2014-2019 гг. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
С 2018 г. — ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423040, РТ, г. Нурлат, ул. Ленинградская, 1б
- Телефон: (84345) 2-45-00
- Email: fax@tatritek.ru
- Сайт: www.ritek.ru
Дата последнего обновления: 18.08.2020