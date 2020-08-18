Список персон

Хуснутдинов Мухаметвалей Гумирович

Промышленность

Общая информация

Родился 26 октября 1958 года.

Образование

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина.

Трудовая деятельность

2012-2018 гг. — Заместитель генерального директора ОАО «РИТЭК» — директор ТПП «ТАТРИТЭКНЕФТЬ».

2014-2019 гг. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

С 2018 г. — ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нурлат
  • Адрес: 423040, РТ, г. Нурлат, ул. Ленинградская, 1б
  • Телефон: (84345) 2-45-00
  • Email: fax@tatritek.ru
  • Сайт: www.ritek.ru

Дата последнего обновления: 18.08.2020


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