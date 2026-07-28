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Страховка на товары Ozon подорожает в 3,3 раза из-за риска дронов

08:36, 28.07.2026

Причина — возросшие риски терактов и атак беспилотников

Страховка на товары Ozon подорожает в 3,3 раза из-за риска дронов
Фото: Максим Платонов

Ozon уведомил партнеров об изменении тарифов на страхование товаров, размещенных в его логистической инфраструктуре. Причина — возросшие риски атак беспилотников и терактов.

Компания СПАО «Ингосстрах» — страховой партнер маркетплейса — уведомила о вынужденном пересмотре тарифов. Тариф вырастет в 3,3 раза — с 0,0035% до 0,0115%, сообщает Ozon.

Для новых подключений новый тариф действует с 28 июля 2026 года. Для действующих полисов прежняя ставка сохраняется до 26 августа включительно, новый тариф начнет действовать с 27 августа. Те, у кого полис был оформлен ранее, но сейчас не активен, могут возобновить его и пользоваться старым тарифом до 26 августа.

Ранее Ozon отменил повышение тарифов на продажу.


Вадим Вахрушев

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