Страховка на товары Ozon подорожает в 3,3 раза из-за риска дронов
Причина — возросшие риски терактов и атак беспилотников
Ozon уведомил партнеров об изменении тарифов на страхование товаров, размещенных в его логистической инфраструктуре. Причина — возросшие риски атак беспилотников и терактов.
Компания СПАО «Ингосстрах» — страховой партнер маркетплейса — уведомила о вынужденном пересмотре тарифов. Тариф вырастет в 3,3 раза — с 0,0035% до 0,0115%, сообщает Ozon.
Для новых подключений новый тариф действует с 28 июля 2026 года. Для действующих полисов прежняя ставка сохраняется до 26 августа включительно, новый тариф начнет действовать с 27 августа. Те, у кого полис был оформлен ранее, но сейчас не активен, могут возобновить его и пользоваться старым тарифом до 26 августа.
Ранее Ozon отменил повышение тарифов на продажу.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».