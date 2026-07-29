Поступления налогов в бюджет РФ выросли на 8% до 31 трлн рублей в первом полугодии

Налогоплательщики на упрощенной системе налогообложения перечислили в бюджет 523 млрд рублей НДС

Фото: Инна Серова

Поступления налогов в бюджетную систему России за первое полугодие 2026 года выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 31 трлн рублей. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

— Доля граждан, получающих льготы в проактивном режиме, достигла 98%, —передает его слова ТАСС.



Егоров также привел данные по уплате НДС налогоплательщиками на упрощенной системе налогообложения. Предприниматели с годовым доходом от 20 до 60 млн рублей перечислили в бюджет 108 млрд рублей НДС. Те, чей доход составляет от 60 до 450 млн рублей, уплатили 415 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что средняя пенсия граждан России за два года увеличилась на 4 440 рублей.

Вадим Вахрушев