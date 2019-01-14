В Казани суд вынес приговор по делу о нападении на ТЦ «Алтын»

Вахитовский районный суд Казани сегодня вынес приговор 10 участникам ОПГ «Суконка» по делу о нападении на торговый центр «Алтын».

Суд признал их виновными в нападении на ТЦ в марте 2017 года. Пятеро участников разгрома получили реальный срок, остальные — условный.

Предполагаемый организатор набега Адель Гафаров проведет в колонии общего режима 4 года и 4 месяца, Адель Габидуллин — 3 года и 4 месяца в колонии строгого режима, Ильназ Тайшибаев — 5 лет в колонии строгого режима, Илья Спиридонов и Игорь Потапов — три с половиной года в колонии общего режима.



Напомним, погром на первом этаже «Алтына» 15 человек устроили в марте 2017 года. Молодые люди разбили несколько витрин и часть товара. Расследование дела в 20 томах было завершено в ноябре 2017 года. Подробнее — в материале «Реального времени».