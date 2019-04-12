О драке подростков в Казани: «Проблема огромная, но не в детях, а в самом обществе!»

Эксперты связывают случаи жестокости в молодежной среде с вовлечением школьников в ОПГ

В Казани жестоко избили подростка, нападение произошло возле 174-й школы в Советском районе. На кадрах видно, как 16-летнего юношу сбила с ног группа сверстников и уже не дала подняться, избивая ногами. Сначала сообщалось, что мальчик погиб, но в городском УМВД это опровергли. С многочисленными ушибами и сотрясением мозга он был доставлен в больницу и, к счастью, выжил. Личности семерых нападавших установлены — это ученики одной из местных школ и ребята постарше. Комментируя происшествие, психологи и правозащитники отметили, что в последнее время такие инциденты все чаще связаны с возрождением преступных группировок среди молодежи. Подробнее — в материале «Реального времени».

Вдесятером на одного

Накануне вечером в казанских соцсетях стали распространять шокирующее видео драки. На кадрах — шестнадцатилетнего подростка жестоко избивала группа сверстников. Как выяснилось, дело происходило во дворе дома №15 по улице Вагапова, рядом со школой №174. Ролик сопровождали аудиозаписью с сообщением, что пострадавший ребенок погиб, а полиция хочет замять дело, поэтому нужно привлечь внимание СМИ.

На записи не видно начала драки, в какой-то момент в кадре появляются двое мальчишек, они бьют третьего, тот падает, и подняться с колен ему уже не дают. Избивающих мальчишку становится все больше. Дальше вокруг лежачего можно увидеть 10 сверстников, пинающих его ногами.

Первоначально источники «Реального времени» так же сообщали, что мальчишку забили насмерть. В МВД Татарстана эту информацию опровергли. Нападение произошло еще 5 апреля. Парня госпитализировали с многочисленными ушибами и сотрясением головного мозга, но сейчас он уже выписался из больницы. Уголовное дело расследуется по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» (ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, опросили очевидцев и свидетелей, зафиксировали следы и изъяли записи уличных видеокамер. Полиция установила личности семерых нападавших — это подростки в возрасте 15—16 лет, все они были доставлены в участок. Они пояснили, что с пострадавшим у них произошел словесный конфликт.

Действия органов ПДН проверят

Как утверждает источник «Реального времени», среди избивавших — пять девятиклассников школы №174 и двое ребят 2000 года рождения. Пострадавший 2002 года рождения учится в одном из казанских колледжей. По телефону в школе №174 на вопросы «Реального времени» сообщили, что ничего не знают об инциденте, а после просьбы соединить с директором Гузяль Мифтаховой бросили трубку.

Прокуратура Советского района города Казани начала проверку инцидента. В ходе проверки надзорное ведомство даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, в ближайшее время прокуратура инициирует изъятие из отдела полиции ранее возбужденного по данному факту уголовного дела и передачу его в Следственный комитет для дальнейшего расследования. По данным наших источников, не исключено, что будет дана оценка и действиям полиции и органов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

«Может, прямо истинных «ауешников» и нет, но эта воровская романтика среди молодежи сейчас очень популярна»

Случаи подростковых конфликтов и жестоких драк не участились, но внимание к ним возросло, считает руководитель КЦСО «Доверие« Елена Овчинникова. Однако при разборе подобных инцидентов их нередко связывают с вовлечением молодежи в преступные группировки.

— Тема ОПГ все чаще и чаще возникает, когда изучают подобные происшествия. Но парадокс в том, что родители и школа на консультациях не проговаривают эти проблемы, только если спросишь. С одной стороны, психолог и не имеет права спрашивать того, о чем не говорит клиент. С другой — только вчера мы с коллегами из КФУ обсуждали, что сейчас действительно ситуация с вовлечением школьников в различные группировки обострена, но школы не выносят сор из избы, стараются не говорить об этом. По нашей информации, именно взрослые группировщики втягивают детей в свои ОПГ, — признала Овчинникова.

Впрочем, конкретный случай драки у 174-й школы в центре не разбирали и утверждать наверняка, что нападавшие связаны с какой-либо группировкой, специалист не стала. По ее мнению, предотвратить подобные происшествия можно, если школы будут сразу сигнализировать о конфликтах среди детей и приглашать психологов, а не замалчивать проблему.

— Понятно, что если в стране стагнация, молодежь предоставлена сама себе, как это было в 90-е годы, когда родители бросились выживать, впрочем, все эти молодежные группировки и раньше уже были, еще в 80-е. Но это всегда связано с кризисными явлениями в обществе: застой, невозможность получить нормальное образование. Когда родители заняты, дети самоорганизуются, и, как правило, они вовлекаются в такие группировки. А в последнее время стали очень популярны все эти «АУЕ», «зоновские» дела. Там может, прямо истинных «ауешников» и нет, но эта воровская романтика среди молодежи сейчас очень популярна, — подтвердил эксперт Общественной палаты РФ и экс-руководитель психологической службы УФСИН по РТ Владимир Рубашный.

Собеседник издания считает, что корень проблемы в том, что детям нечем заняться — они предоставлены сами себе. Но создавать для них организации по типу пионерской или комсомольской — тоже не вариант. Прогноз неутешительный — число подобных случаев будет только расти: «Опыт несовершеннолетнего в местах лишения свободы однозначно его туда затянет: от малолетки — до остальных режимов и взрослой зоны. То есть проблема огромная, но не в детях, а в самом обществе», — считает Рубашный.