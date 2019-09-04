Беглый банкир Полях: «Рад, что меня поймали»

Черноморские каникулы экс-директора филиала банка «Открытие» закончились в казанском СИЗО, 220 млн рублей не нашли

Сегодня в Вахитовский суд Казани поступило дело экс-управляющего офисом банка «ФК Открытие» Олега Поляха, скрывшегося после ревизии в банке в сентябре 2018 года. Вину в уводе 220 млн рублей у банка он признал, дело о покушении на дачу взятки 5 млн рублей возбуждать не стали. Как выяснило «Реальное время», из Казани в Новороссийск Полях сбежал на такси и был задержан у Черного моря почти случайно.

Перепутали с другим преступником и задержали



Сенсационную новость о задержании беглого казанского банкира полицейские скрывали больше месяца. Сегодня ее «спалила» прокуратура республики, направив дело в суд.

«Я рад, что меня задержали. Устал прятаться», — признался в Приморском райсуде Новороссийска в ходе ареста сам Олег Полях. Как сообщили «Реальному времени» в суде, ходатайство о мере пресечения для экс-управляющего казанским филиалом «Открытия» 31 июля поддерживал следователь ГСУ МВД Татарстана Нияз Абдразаков. Сразу после ареста Поляха под конвоем отправили в Казань.

Задержали беглеца новороссийские стражи порядка 29 июля, в 8 часов вечера, на центральной улице с именем Ленина. Позже объясняли — гость из Казани внешне был похож на другого разыскиваемого преступника, да и его реакция на полицейских показалась подозрительной. В дежурной части приморского отдела полиции, сверившись с базами, обнаружили — задержанный находится в федеральном розыске с сентября прошлого года по делу о хищении 220 млн рублей банка «Открытие».

В дежурной части приморского отдела полиции, сверившись с базами, обнаружили — задержанный находится в федеральном розыске с сентября прошлого года

Уже на следующий день в Новороссийск выехала группа сотрудников центрального аппарата МВД Татарстана. Примечательно, что в этот же день в Казани стартовал процесс над помощницей Поляха — Натальей Степановой, полностью признавшей вину в содействии шефу и обмене настоящих рублей, долларов и евро на пачки муляжей в течение 2018 года.

В ходе следствия беглец рассказал — проигрался на бирже, но продолжил брать незаконные «займы» в банке в надежде на реванш. На какой именно бирже играл — сказать не смог, якобы забыл логин и пароль.

Поскольку задерживали его на улице, никаких миллионов при нем не нашли. Более того, на данный момент силовикам не удалось выяснить — где именно проживал и чем занимался Олег Полях в Новороссийске. Розыск похищенных миллионов продолжается.

За взятку не ответит?

Пока Полях бегал, следователи и оперативники МВД Татарстана получили информацию — он может быть причастен и к другому преступлению — попытке коммерческого подкупа банковских ревизоров, что в сентябре прошлого года приехали проверять казанское отделение «ФК Открытие». Одна из участниц той проверки рассказала — 12 сентября управляющий лично предлагал ей за 5 млн рублей закрыть глаза на недостачу в хранилище. Она отказалась, но попасть к сейфу так и не смогла — кто-то погнул ключ от хранилища.

В итоге ревизоры убыли в Москву, доложили о ситуации начальству, и в Казань 18 августа нагрянула повторная ревизия. Полях был предупрежден об их визите накануне. Позже его жена рассказывала — в тот вечер супруг домой не вернулся.

С учетом курса на день ревизии общий размер похищенного в «Открытии» оценили в 220 220 908 рублей. Фото nenovosty.ru

После задержания Полях признался — заказал от Казани до Новороссийска такси и уехал. Напоследок позвонил кассиру Степановой: «Простите. Подставил. Ничем не могу помочь». А затем избавился от сим-карты.

А кассир Степанова призналась ревизорам в недостаче 1,4 млн долларов, 1,2 млн евро и 32 млн рублей. С учетом курса на день ревизии общий размер похищенного в «Открытии» оценили в 220 220 908 рублей и поспешили сообщить — никто из клиентов банка не пострадал. Как выяснило «Реальное время», банк заранее страхует риски потери средств вследствие противоправных действий своих же сотрудников.

Предложение 5 млн рублей ревизору в МВД квалифицировали как покушение на коммерческий подкуп и направили материал в этой части в Следком по РТ. Однако сотрудники Следкома состава преступления в действиях Поляха не нашли и вынесли отказ в возбуждении дела.

Поляху помогали четверо

Напомним, расследование показало — рекордную для Казани сумму из филиала банка «Открытие» вынесли не за один раз. Все началось с относительно безобидных «займов» Поляха летом-осенью 2017 года: управляющий периодически запускал руки в казну, а кассиры позволяли ему делать это без оформления каких-либо документов, причем сперва управляющий держал свое слово: обещал вернуть деньги — и тем же вечером их возвращал. После новогодних праздников Полях продолжил таскать деньги из банка, а вот возвращать перестал.

На следствии кассир Степанова рассказала — в марте 2018-го, перед плановой ревизией, Полях привез в банк нужные суммы и полностью перекрыл «дыру», но после все эти деньги вывез вновь. К очередной квартальной ревизии управляющий предложил план замены недостающих денежных пачек муляжами. К слову, ревизией в июне он рулил лично, поэтому никакой недостачи не выявил и вошел во вкус.

Кассир Степанова о подлоге знала, ведь не пересчитывала полученное и не выдавала на руки подставному клиенту никаких документов о получении средств. Фото Рината Назметдинова

По версии обвинения, банкир втемную отправлял своих знакомых Ильясова и Соколкина менять в свой офис то валюту, то рубли. Пачки-муляжи для обмена выдавал сам, пачки настоящих денег забирал тоже сам. Кассир Степанова о подлоге знала, ведь не пересчитывала полученное и не выдавала на руки подставному клиенту никаких документов о получении средств. Более того, чтобы не привлекать внимание Росфинмониторинга к знакомым Поляха, иногда сделки с Ильясовым оформляли по паспортным данным совсем другого человека. Так, постепенно, дошло до того, что сумма недостачи перевалила за 200 млн рублей.

На следующий день после ревизии руководство «Открытия» заявило о хищении в МВД и поделилось подозрениями насчет причастности Поляха. Силовики сообщали — у подозреваемого нет заграничного паспорта, поэтому есть шанс, что он скрывается на территории России.

После побега Поляха статус его соучастников в краже получили четверо — кассиры Наталья Степанова и Гульнара Галяхметова, а также двое знакомых беглеца — Соколкин и Ильясов. К финалу следствия все они, за исключением Степановой, получили статус свидетелей. У всех четверых никаких следов похищенных миллионов не нашли, однако без их действий совершать регулярные кражи из банка управляющему было бы сложнее.