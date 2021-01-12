Серов Павел Юрьевич
Общая информация
Родился 23 ноября 1965 года в Казани
Образование
1988 г. — окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск.
2006 г. — окончил Казанский юридический институт МВД России.
Трудовая деятельность
1999-2003 гг. — заместитель начальник отдела Управления собственной безопасности МВД Республики Татарстан.
2003-2006 гг. — заместитель начальника отдела, начальник отдела Управления по борьбе с организованной преступностью при МВД Республики Татарстан.
2006-2008 гг. — заместитель начальника УБОП МВД по Республике Татарстан.
2009-2012 гг. — начальник оперативно-разыскной части №6 (по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности) МВД по Республике Татарстан.
2012-017 гг. — начальник Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан.
С 2017г. — заместитель начальника полиции (по оперативной работе).
Награды и звания
Государственные награды Российской Федерации:
Медаль “За отличие в охране общественного порядка” (1998г.)
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2010г.)
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени (2019г.)
Ведомственные награды МВД России:
медали: «За отличие в службе» 3 степени(1993г.), 2 степени (2005г.), 1 степени (2006г.);
«За боевое содружество» (2008г.);
«За доблесть в службе» (2010г.)
«За заслуги в управленческой деятельности» 3 степени (2012г.).
Нагрудный знак МВД РФ «Почетный сотрудник МВД» (2011 г.)
Государственные награды Республики Татарстан:
Медаль «За доблестный труд» (2010г.);
Нагрудный знак Кабинета Министров РТ «За заслуги в укреплении правопорядка» (2011г.);
Почетное звание «Заслуженный сотрудник ОВД по РТ» (2015 г.).
Благодарность Президента РТ (2015г.)
Ведомственные награды МВД по Республике Татарстан:
Нагрудный знак «За отличную службу в МВД РТ» (2003г.);
Нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД РТ» (2004г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 12.01.2021