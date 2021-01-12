Серов Павел Юрьевич

Общая информация

Родился 23 ноября 1965 года в Казани



Образование

1988 г. — окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск.

2006 г. — окончил Казанский юридический институт МВД России.

Трудовая деятельность

1999-2003 гг. — заместитель начальник отдела Управления собственной безопасности МВД Республики Татарстан.

2003-2006 гг. — заместитель начальника отдела, начальник отдела Управления по борьбе с организованной преступностью при МВД Республики Татарстан.

2006-2008 гг. — заместитель начальника УБОП МВД по Республике Татарстан.

2009-2012 гг. — начальник оперативно-разыскной части №6 (по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности) МВД по Республике Татарстан.

2012-017 гг. — начальник Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан.

С 2017г. — заместитель начальника полиции (по оперативной работе).

Награды и звания

Государственные награды Российской Федерации:

Медаль “За отличие в охране общественного порядка” (1998г.)

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (2010г.)

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени (2019г.)

Ведомственные награды МВД России:

медали: «За отличие в службе» 3 степени(1993г.), 2 степени (2005г.), 1 степени (2006г.);

«За боевое содружество» (2008г.);

«За доблесть в службе» (2010г.)

«За заслуги в управленческой деятельности» 3 степени (2012г.).

Нагрудный знак МВД РФ «Почетный сотрудник МВД» (2011 г.)

Государственные награды Республики Татарстан:

Медаль «За доблестный труд» (2010г.);

Нагрудный знак Кабинета Министров РТ «За заслуги в укреплении правопорядка» (2011г.);

Почетное звание «Заслуженный сотрудник ОВД по РТ» (2015 г.).

Благодарность Президента РТ (2015г.)

Ведомственные награды МВД по Республике Татарстан:

Нагрудный знак «За отличную службу в МВД РТ» (2003г.);

Нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД РТ» (2004г.).

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