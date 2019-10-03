«Убивать не хотели, в ОПГ не состоим» — до чего допрыгалась «гопота» Азино и Альметьевска

Подростков нефтеграда судят за убийство беспомощного человека, казанских — за «стадное» избиение: вдесятером на одного

Следком Татарстана направил в суд два уголовных дела о жестокости недорослей. В Альметьевске ученик 9-го класса и его сверстник признались, что забили пьяного, прыгая на него со скамейки. В Казани 17-летний студент колледжа выжил после того, как 11 «футболистов» в апреле отработали на нем не меньше 85 ударов близ школы №171. На скамью подсудимых отправятся лишь семеро из них, включая игрока студенческой сборной по футболу, трижды судимого за вымогательства и грабеж.



Нападение после уроков



5 апреля 2019 года, после 14 часов, в районе спорткомплекса «Ак Буре» на улице Вагапова тусила группа подростков. Центром притяжения был магазин «Ной», куда потянулись школьники и студенты после уроков — одни за сигаретами, другие за водой. У точки встретили и ребят постарше — с Глушко, проспекта Победы. Все они были знакомы между собой, позже особо подчеркивали: «ни в каких криминальных группировках не состояли», просто «часто играли вместе в футбол».

Был среди той компании и 19-летний Рашат Шнитко, игравший в футбол за студенческую сборную Казанского политехнического колледжа. Впрочем, среди сверстников он выделялся не только этим. За плечами у парня — три судимости. В 2016-м он получил один год за грабеж, в июне 2018-го — уже два года за вымогательство, а спустя пару месяцев — еще три года и вновь за вымогательства в составе группы лиц с применением насилия. Все три приговора выносил Советский суд Казани, трижды находя основания для снисхождения к малолетнему Шнитко и назначая условные сроки.

На следствии юные свидетели и обвиняемые утверждали — зачинщиком конфликта, обернувшегося избиением, бывалый вымогатель не был. Он якобы лишь подошел к 16-летнему ученику школы №174 — брату своей бывшей одноклассницы Михею (имя изменено), которого перед этим отозвал для разговора 17-летний студент Казанского строительного колледжа. Этот студент, назовем его Наиль, приезжал в Азино для встреч со своей девушкой.

Позже подозреваемые рассказывали — видели ссору между Наилем и Михеем, в ходе которой Михей ударил Наиля, а дальше к месту подлетели остальные, Наиля сбили с ног и начали пинать, как футбольный мяч. Объяснение выглядело глуповатым — мол, все били и я бил, никто команды не отдавал. В качестве мотива озвучивали две версии: первая — Наиль задел кого-то плечом и нагрубил в ответ на замечание, вторая — обматерил мать Михея.

Жестокое избиение ногами было недолгим, «футболисты» разбежались, на теле избитого эксперты и следователи насчитали не меньше 85 точек приложения силы. Сам он рассказал — целились нападавшие в голову, было очень больно, терял сознание. Вспоминал, что старался закрывать голову, как учили на занятиях боксом. Возможно, именно это и крепкие кости спасли ему жизнь. Ведь любой серьезный удар по голове или животу мог сделать гоп-компанию убийцами.

В покушении на убийство больше не обвиняют

Поговаривают, что мать пострадавшего хотела забрать заявление, однако огласка видео сделала свое дело — историю комментировали и президент РТ, и мэр Казани. Вспоминали «казанский феномен». В итоге дело забрали из полиции, а в третьем отделе Следкома по РТ усмотрели в этой истории признаки покушения на убийство.

Первые задержанные появились 22 апреля — Рашат Шнитко, два 16-летних ученика школы №174, позже взяли в оборот их ровесника из школы №171, 19-летнего безработного Илью Клементьева и 17-летнего студента Казанского политехнического колледжа. В июле список подозреваемых пополнил 19-летний гражданин Таджикистана, безработный Умарали Курбонов. Именно эту семерку и будут судить.

Еще четыре участника нападения, по данным следствия, просто не достигли возраста уголовной ответственности по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Максимальное наказание за это преступление — 2 года лишения свободы. Подозрения в покушении на убийство не подтвердились, поскольку судмедэкспертиза — через две недели после нападения — выявила у парня только сотрясение головного мозга, гематомы, ссадины и ушибы.

Сами «футболисты» настаивали — убивать Наиля не хотели, палки, арматуру, кирпичи, ножи и заточки в ход не пускали, «все произошло спонтанно».

Потерпевший же заявил, что ни с кем из своих обидчиков не знаком, опознать их не сможет, и оснований для нападения не давал. Гражданский иск по делу его семья не заявляла.

Разбираться в этой истории предстоит Советскому суду Казани. На следствии трое фигурантов находились под домашним арестом, позже меру пресечения изменили на подписку о невыезде.

Смерть на детской площадке

А вот 14-летний Ильназ и 15-летний Вадим из Альметьевска третий месяц находятся в СИЗО. На днях они предстали перед городским судом по обвинению в жестоком убийстве мужчины, находившегося в заведомо беспомощном состоянии.

Тело раздетого и окровавленного мужчины нашли ранним утром 4 июля на детской площадке дома по улице Шевченко в Альметьевске. Эксперты обнаружили — в момент убийства он находился в состоянии алкогольной комы и просто не мог защищаться. Сломанные ребра, отбитые внутренние органы, проломленный череп, рваные раны, кровоизлияния внутренних органов — даже у жертв ДТП травм бывает меньше.

На месте происшествия патрульные задержали пьяного 15-летнего парня, его одежда и обувь были в крови. Вскоре пришли и за его собутыльником — 14-летним учеником школы №17. Парни рассказали — 3 июля встретились вечером и попросили одного из взрослых купить им пива. Выпили литр на двоих, потом еще литр, пришли на детскую площадку. Там увидели незнакомца. Стрельнули у него сигарет, он не дал, парни обиделись и один из них хлопнул незнакомца ладошкой по лицу. Тот был пьян, схватил нападавшего за ногу, но от следующего удара упал со скамейки на землю.

Дальше пьяные подростки били мужчину руками и ногами, а потом с силой прыгали ему на грудь со скамейки. Когда увидели, что не дышит — раздели и выбросили одежду, договорившись, что скажут знакомым будто неизвестный хотел их изнасиловать и пришлось отбиваться.

В ходе предварительного следствия подростки полностью признали вину. Отметим, это уже не первый случай жестокости в нефтеграде.

В 2015-м двух альметьевских семиклассников признали виновными в убийстве сверстника. Перед смертью мальчишку били, резали битым горлышком бутылки, душили и сбрасывали на голову с гаража строительный блок из керамзитобетона. Напоследок раскрасили лицо из баллончика с краской. Один из подсудимых получил 9 лет колонии, другой 2,5 года — за пособничество.

На следствии выяснилось, причиной жестокости стала глупая ошибка. Погибший мальчишка на пляже посеял свой телефон и, увидев в руках у сверстника такой же, обвинил его в краже. Телефон вскоре нашелся, обида осталась. А еще осталось пиво, которым накачался семиклассник, перед тем, как стать убийцей.