МВД Татарстана: за погромами «Алтына» и стройрынка стоит «пехота» из бригады «Суконка»

По версии следствия, организованные хулиганские пробежки в Казани — дело выселенных из центра наследников «Суконки» и «Дракона».

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени, в Казани завершено расследование дела об акциях устрашения торговцев и предпринимателей. Один из фигурантов объявлен в розыск, десяти предъявлено обвинение в хулиганстве с мордобоем на строительном рынке «Никос и Мария» и погроме в ТЦ «Алтын». Вину молодые люди признают частично и лишь по второму эпизоду. В МВД Татарстана считают погромщиков членами ОПФ, которое родилось в Суконной Слободе и окрепло после ее расселения уже в Азино.

Что такое «СДС»



По оперативным данным МВД Татарстана, в группировку «Суконка» входят больше 1000 казанцев, начиная со школьников. Жесткое следование приказам, разделение обязанностей и негласный запрет на работу в сфере обслуживания — так о правилах наследников группировки «Суконка» рассказывают в угрозыске. «То есть человек может легально работать, но нельзя кому-то прислуживать — например, официантом или автомойщиком. В идеале, конечно, [должен] добывать на жизнь криминальным каким-то ремеслом», — объясняет один из оперативников. С его слов, такой образ жизни ведут даже те члены группировки «Суконка», кто вырос вдали от Суконной слободы в центре Казани.

— Активизировалась она и набрала свою мощь и силу в связи с расселением ветхого жилья и переездом в микрорайон «Азино-2», — продолжает рассказ оперативник и отмечает появление кодовых надписей на стенах. — Ранее существовала аббревиатура «СДС» — то есть «Суконка — долина смерти». Сейчас она преобразовалась в число «797», что по первым буквам также можно трактовать как «Суконка — долина смерти».

В серии книг «Бандитская Казань» от зампреда Верховного суда РТ Максима Беляева и пресс-секретаря Следкома по РТ Андрея Шептицкого рассказывается об отцах и дедах «казанского феномена». И в частности об основателе банды «Тяп-Ляп» Сергее Антипове (Антип). «Коренным «тепловским» Антип не был — переехал на улицу Фрезерная в 1966 году из Суконной слободы, кстати, тоже в своем роде центра криминального мира Казани. Там, в частности, в детстве жил будущий великий певец Федор Шаляпин, в своих воспоминаниях описывавший кулачные бои, проходившие по очень строгим (напоминающим рыцарские) правилам на озере Кабан между русскими и татарскими парнями еще задолго до Октябрьской революции 1917 года», — описывают предысторию авторы книги.

По данным МВД, в 90-х лидером «Суконки» был «вор в законе» Марсиан Якупов, он же Марсик («коронован» в 2000-м, лишен «короны» в 2006-м, умер от инфаркта в 2012-м, — прим. ред.). При нем «Суконка» на стороне ОПС «Жилка» участвовала в криминальных войнах с ОПС «Драконы» (они же «Севастопольские»). Однако позже часть «суконовских» присягнула «драконам». Некоторые считают, что без этого не было бы и «коронации» Марсика. Впрочем, потеря прежним лидером авторитета в воровском мире не поставила крест на группировке. По данным МВД, сегодня ее филиалы есть и близ Высокой Горы — в Куркачах, и в Рыбной Слободе.

— Будучи вовлеченными в ее деятельность со школьного возраста, не могут покинуть ряды, потому что слишком многим они перешли дорогу. А будучи изгнанным или добровольно покинув ряды данной группировки, они могут подвергнутся какому-то физическому насилию, — рассказывает оперативник.

«Разминка» на строительном рынке: 25 парней на 14 машинах

Нашумевший в Казани погром ТЦ «Алтын» (ул. Салимжанова, 5) в полиции считают лишь верхушкой криминальных похождений выходцев с Суконки. Другие пока расследуются. Напомним, 16 марта 2017 года примерно в 17.50 по первому этажу торговых рядов «Алтын» в центре Казани пронеслись парни в темной одежде, медицинских масках и перчатках, опрокидывая стойки и разбивая витрины. Продавцов и товар не тронули. «У них не было такой цели — они замахивались, но никто не ударил, — вспоминал предприниматель Владимир Назаров, пытавшийся задержать одного из бегунов на выходе. — Там их машины ждали. И несколько человек за ним вернулись. Пришлось отпустить».

Дорогие иномарки без номеров и найденная перчатка одного из погромщиков помогли операм выйти на подозреваемых. Но стоило задержать первого, остальные пошли сдаваться сами — писали явки с повинной, рассчитывая, что строгого наказания не будет. Однако в МВД заняли жесткую позицию, и суд отправил шестерых сознавшихся в СИЗО, обвинив их в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Через пару месяцев освободили лишь одного — повара кафе «Кама» Марса Юсупова, который, как заявляли в суде адвокаты других погромщиков, дал следователям нужные показания. Версия не лишена оснований. Ранее следствие заявляло ходатайство о переводе иногороднего повара под домашний арест по адресу… отдела полиции «Гвардейский». Суд не согласился.

К слову, поначалу погромщики заявляли: в «Алтын» ворвались, чтобы отомстить за плохой ремонт сотового телефона. Через несколько месяцев в суде прозвучала новая версия — мол, заступились за торговца-инвалида, которого обижали. В МВД установили, что на втором этаже «Алтына» работал двоюродный брат Аделя Гафарова, прораба одной из строительных компаний, которого следователи считают организатором пробежки. И брат этот неоднократно пытался получить более проходное и доходное место для своей точки, но ему отказывали.

Через пару месяцев освободили лишь одного — повара кафе «Кама» Марса Юсупова, который, как заявляли в суде адвокаты других погромщиков, дал следователям нужные показания. Фото Ирины Плотниковой

Летом 2017-го в деле погромщиков появился новый эпизод — с прошлогодним хулиганством и побоями на рынке стройматериалов УПТК «Никос и Мария» (ул. Журналистов, 62). По версии следствия, 20 августа 2016-го один из членов «Суконки» поругался с торговцами на этом рынке и уже через два часа на улицу Журналистов подъехала целая колонна отечественных авто — оперативники на записи насчитали их аж 14. Из машин скорым шагом выходили парни (без масок и перчаток) и цепочкой забегали на рынок.

В тот раз ничего не сломали — стеклянных витрин на рынке не было, деревянные доски гопникам не поддались. Побили двух торговцев и одного покупателя — не сильно. Вернулись к машинам бегом, но соблюдая порядок — каждый садился в тот транспорт, на котором прибыл. По данным МВД Татарстана, поучаствовали в этом пробеге около 25 «пехотинцев», но обвинение предъявлено лишь семерым. В том числе Гафарову.

Дело в 20 томах без одного подсудимого

Обвинительное заключение уже направлено в прокуратуру. Ожидается, что после утверждения материалы дела в 20 томах поступят в Вахитовский райсуд Казани. В преступлениях обвиняются 11 человек. Однако один из них — 25-летний Артур Ювакаев — после задержания и освобождения под подписку о невыезде подался в бега. Его объявили в розыск.

Перед судом предстанут десять обвиняемых: 30-летний Адель Гафаров, 34-летний директор ООО «Пандора Торг» (торговля розничная пищевыми продуктами в спецмагазинах) Марат Гимадеев, 27-летний электромонтажник ООО «КонтактЭнерго» Ильназ Тайшибаев, 26-летние безработные Илья Спиридонов и Тимур Вафин, а также их ровесник, менеджер по продажам ООО «Барс Пром» Игорь Потапов. Также к ответственности привлекается освобожденный из-под стражи Марс Юсупов, 24-летний управляющий магазином Роберт Карапетян, 26-летний специалист ООО «УК Советского района» Дмитрий Самохин и неоднократно судимый 32-летний сварщик ООО «Аир-Газ» Адель Габидуллин.

По версии следствия, в обоих эпизодах принимали участие лишь Тайшибаев и Гафаров, кроме них в хулиганстве с побоями на строительном рынке обвиняют четверых, а налете на «Алтын» — пятерых… Фото Ирины Плотниковой

Как видим, запрет на работу в сфере обслуживания парни выполняют своеобразно. Впрочем, свою причастность к каким-либо преступным формированиям большинство не признают. По версии следствия, в обоих эпизодах принимали участие лишь Тайшибаев и Гафаров, кроме них в хулиганстве с побоями на строительном рынке обвиняют четверых, а налете на «Алтын» — пятерых… Напомним, на получившей распространение видеозаписи видно 11 участников той пробежки, еще трое отвечали за доставку этих «бойцов».

«Транспортом «Алтын» не является»

На очередном продлении ареста пятеро погромщиков заявляли, что их содержание за решеткой по данному делу незаконно. Да, они были в «Алтыне», но ничего страшного не сделали и уже вскладчину погасили ущерб — порядка 150 тысяч рублей. По мнению защиты, погром торговых рядов нельзя расценивать как хулиганство по статье 213 УК РФ. Квалификация этой статьи предусматривает либо применение оружия и предметов, используемых в его качестве, либо мотив ненависти или вражды, либо место совершения преступления — транспорт общего пользования, объяснял Вячеслава Пикуль, адвокат Гафарова. И подчеркивал: «Оружия, как установлено, нет, мотива нет, ну и транспортом «Алтын» не является».

— Все защитники по данному делу абсолютно убеждены, что никаких хулиганских действий в той конструкции права, которая существует в УК РФ, они не совершали. Им можно вменить только ответственность за повреждение или какое-то частичное уничтожение некоего имущества, — поддержал коллегу адвокат Потапова Михаил Макушенко.

Тем не менее хулиганство в «Алтыне» и на рынке в окончательной редакции обвинения осталось. Для справки: максимальный срок наказания за грубое нарушение общественного порядка, то бишь хулиганство, в составе орггруппы — 7 лет колонии. Ответственность за побои и повреждение имущества из хулиганских побуждений — до 2 и до 5 лет лишения свободы соответственно.