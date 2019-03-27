Казанского адвоката ищут за посредничество взятке в 175 тысяч долларов

Сегодня Следком по РТ обнародовал детали уголовного дела в отношении казанского адвоката Тамази Кварацхелия. Его подозревают в посредничестве взяточничеству в особо крупном размере.

По данным Следкома, 27 апреля 2017 года в Казани Кварацхелия получил от знакомого 175 000 долларов США для последующей передачи взятки сотрудникам полиции за принятие решения о непривлечении мужчины к уголовной ответственности.

Была ли передана взятка, силовики не информируют. Сообщают лишь о следственных действиях и оперативно–разыскных мероприятиях по установлению местонахождения Кварацхелия, который объявлен в розыск.

Тамази Константинович Кварацхелия родился 29.07.1970 года.

Приметы: рост около 170 — 175 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы русые волнистые.

Всех граждан, обладающих какой-либо информацией о Кварацхелия следователи просят обращаться по телефонам: 02, 8 (843) 221-73-52, 8 (843) 221-73-51.

Напомним, именно этот адвокат в 2015 году на допросе в Следкоме после пожара в ТЦ «Адмирал» представлял интересы Анатолия Агрбы, ныне объявленного в розыск в качестве организатора ОПС «Тукаевские».