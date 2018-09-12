Верховный суд РТ утвердил первый приговор по делу об использовании рабского труда

Фото: МВД РТ

В Татарстане вступил в силу приговор казанских рабовладельцев из Адмиралтейской Слободы. Накануне Верховный суд РТ в апелляции не стал смягчать назначенное наказание ни одному из семи осужденных.

Напомним, в феврале Кировский райсуд Казани отправил в колонию строгого режима сроком на 9 лет уроженца Узбекистана, 21-летнего лидера группы Ихтиёра Матчанова. Двое его соратников получили 5 и 6 лет колонии. Еще четверо подсудимых — несовершеннолетние подростки — наказаны реальными сроками в 2—3 года воспитательной колонии.

Судом установлено, что летом и осенью 2016 года безработные рабовадельцы угрозами расправы и даже сексуального насилия заставляли троих казанцев — 15, 19 и 28 лет — заниматься раскопкой брошенной баржи на берегу Волги в Адмиралтейке, чтобы сдать детали на металлолом. Младшего из потерпевших еще и обязали ежедневно мыть надувной батут в парке, получая за его работу деньги от владельца аттракциона. Чтобы подавить волю одного из потерпевших к сопротивлению, малолетки надругались над ним, используя метод, за который в свое время посадили оперативников ОП «Дальний».

Расследованием дела занимался Следком. С учетом обстоятельств преступлений и возраста подсудимых и одного потерпевшего, судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Апелляционная инстанция дополнила решение райсуда, признав за шестью осужденными право на реабилитацию в связи с оправданием по одному из эпизодов, а кроме того — постановила зачесть всем, кроме Матчанова, в срок наказания период содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, сообщили «Реальному времени» в Верховном суде РТ.